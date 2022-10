50 Cent : son fils fauché lui reproche sa pension de seulement 6700$ par mois

Le fils de 50 Cent en difficulté financière

50 Cent a multiplié ses business en dehors de la musique depuis le début de sa carrière, il figure aujourd’hui dans les dix premières places du classement des rappeurs les plus riches au monde et gagne très bien sa vie mais cela n’empêche pas son entourage d’avoir des problèmes financiers comme c’est le cas de son fils Marquise Jackson qui touche pourtant une belle pension.

De moins en moins productif musicalement, 50 Cent n’en demeure pas moins très actif et diversifie ses activités, il s’est notamment consacré avec succès à la réalisation de série comme pour Power et également en tant qu’acteur. Mais c’est pour une toute autre raison que le célère rappeur américain a fait parler de lui dernièrement, son fils connait une situation financière très délicate. “6700 dollars par mois dans l’état de New York, fais le calcul. On parle d’un gars qui se trouve dans le classement Forbes, on parle de quelqu’un qui a des problèmes avec tout le monde, tu ne peux pas vivre dans n’importe quel quartier. 81.000 $ (par an) n’est pas une somme importante. Tu ne peux pas vivre n’importe où. Tu parles de quelqu’un qui est en beef avec tout le monde dans l’industrie, tu ne peux pas vivre n’importe où.” a révélé Marquise Jackson.

6700 dollars par moi, insuffisant pour Marquise Jackson !

Agé de 25 ans, Marquise Jackson est le fils que Fifty a eu avec Shaniqua Tompkins, il s’est confié sur ses problèmes d’argent lors d’une interview accordé à Choke No Joke. Dans cet entretien le jeune homme a fait part de son agacement de ne pas recevoir suffisamment d’argent de son père qui lui verse pourtant une importante pension alimentaire de plus de 6000 dollar par mois. “Si je te disais maintenant que tu dois recommencer ta vie avec 6700 dollars par mois et reconstruire ta vie, serais-tu capable de le faire ?”, a-t-il questionné envers Choke dans la suite de cet échange, ce dernier a répondu que c’est possible mais cela ne l’a pas convaincu. “Choke, tu dois arrêter de te comparer, tu te compares à toi-même, mec, tu te compares à ton niveau de vie. Tu ne peux pas faire ça.” a-t-il ajouté.

“Je sais que tu crois que ce n’est pas beaucoup d’argent, mais beaucoup de mères célibataires ne gagnent que 200$ par mois en pension alimentaire” a tenté de lui expliquer son interlocuteur sans le convaincre.