Eminem poussé à réaliser 8 Mile 2

La rumeur d’une possible suite à 8 Mile a pris de l’ampleur ces dernières heures même si Eminem n’a donné aucune indication à ce sujet, c’est le producteur Mike Will Made-It qui s’en est chargé et il a même déjà scénario en tête pour ce nouveau long métrage consacré à la carrière de Slim Shady.

« Eminem a besoin de faire 8 Mile 2 »

Il y a 20 ans, le réalisateur Curtis Hanson décide de mettre en scène Eminem dans un film inspiré de son vécu. Le scénario du long métrage retrace les débuts de la carrière de rappeur de Marshall Bruce Mathers III avant son premier album. Il a été récompensé en 2003 par l’Oscar de la meilleure chanson originale pour l’interprétation du titre “Lose Yourself”. Salué par les critiques le film est un succès commercial et certains fans de l’artiste espèrent toujours le revoir derrière la caméra pour une suite, ce que vient de valider Mike Will Made-It en incitant son compère à reprendre son rôle.

C’est sur Twitter que le producteur américain a lancé cette idée, “Eminem a besoin de faire 8 Mile 2. Son histoire quand il a eu le contrat et que les choses ont commencé” a-t-il tweeté pour faire part de son souhait d’avoir une suite à 8 Mile et de tenter d’interpeller Slim Shady sur ce projet. Proche d’Eminem avec qui il a collaboré sur les morceaux “Greatest” et “Fall”, Mike Will Made-It rêve de revoir Jimmy « B-Rabbit » Smith Jr dans la suite de sa carrière après son triomphe lors du battle face à Papa Doc et propose de poursuivre le scénario sur les années de la première signature du rappeur chez Aftermath Entertainment avec son premier album sur le label.

Le message de Mike Will Made-It a suscité un réel engouement auprès des internautes mais les fans eux sont plus mitigés préférant ne pas toucher au scénario et aux personnages de 8 Mile. Eminen n’a de son côté pour le moment fait aucun commentaire sur cette possibilité d’une suite du film culte.