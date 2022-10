Akon remplacé par son frère pour ses concerts quand il avait mieux à faire

Akon confesse tout, il était prêt à faire le plus d’argent possible en allant jusqu’à utiliser son frère jumeau pour le remplacer dans ses concerts et cela a marché, personne n’a vu la supercherie. Le chanteur américain s’est expliqué sur cette étonnante anecdote dont T-Pain avait déjà fait des révélations quelques mois auparavant.

Akon avoue avoir trompé ses fans

La secret a été dévoilé cet été par T-Pain qui a affirmé dans une interview avec DJ Akademiks qu’Akon n’a pas hésité à laisser son frère prendre sa place sur scène. Il a révélé que Abou Thiam a fait office de doublure en concert au courant de l’année 2006, il a repris en playback les tubes de l’interprète de Locked Up et le public a payé pour assister au spectacle sans se rendre compte de l’arnaque en assurant qu’aucun moyen ne permettait de vérifier que c’était le jumeau du chanteur de RnB alors que le véritable était sur scène au même moment à l’autre bout du monde.

Akon vient d’admettre les faits relatés par T-Pain dans l’émission The Morning Hustle. Il a bien enrôlé son frère pour certaines de dates de ses tournées. “Abou Thiam était mon double. C’était avant Internet. Si tu voyais Abou à un endroit et que tu me voyais moi, tu ne pouvais pas faire la différence” confesse-t-il. Le but de l’artiste était de prendre un maximum d’argent et d’éviter d’en perdre en refusant un concert, “tout cet argent que je laisse. On ne pouvait pas laisser passer ces sommes”. Il a précisé que son frère ne sait même pas chanter et qu’il a fait du playback lors de ses représentations sans que le public ne se rende compte de l’imposture.