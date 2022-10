Snoop Dogg teste le Pastis et… il est pas trop fan

La séquence est géniale, Snoop Dogg goûte pour la première fois du Pastis et la vidéo a fait le buzz sur la toile, les internautes se sont amusée de la réaction du rappeur américain qui n’a pas vraiment apprécié la boisson française alcoolisée aromatisée à l’anis et à la réglisse.

Snoop Dogg n’a pas vraiment apprécié !

L’ancienne vidéo a récemment refait surface sur les réseaux et a bien fait rire le public. La scène date du début des années 2010, Snoop Dogg était invité en France à Marseille pour participer à l’Orange RockCorps et à l’occasion d’une interview des journalistes ont proposé à l’artiste de tester une spécialité locale, le Pastis. En train de fumer comme à son habitude un blunt pendant cet entretien, Calvin Cordozar Broadus, Jr. tout d’abord hésitant face à cette proposition et tire quelques lattes avant d’accepter de se prêter au jeu.

Snoop Dogg décidé finalement d’accepter de boire un petit verre, il n’est pas vraiment convaincu par le fait d’ajouter de l’eau avec le Pastis en comparant le breuvage à un médicament, le Alka Seltzer puis de questionner son interlocuteur sur le degré en alcool de la boisson avant d’en prendre un gorger mais de le regretter. “Ok, je vais goûter un doigt, mais seulement parce que je suis un player. Mais nigger, si cette merde me tue, je reviendrais m’occuper de toi.” commente le rappeur Californien avant de boire pu de s’arrêter à une seule gorgée en affichant une certaine la déception, le Pastis n’est visiblement pas à son goût.