Justin Bieber : son NFT acheté 1,3 million ne vaut même plus 70 000 $

La chute des cryptomonnaies à fait perdre beaucoup d’argent à Justin Bieber ! Le NFT « Bored Ape Yacht Club » acheté par le chanteur canadien a perdu une grande partie de sa valeur alors qu’il y a quelques mois auparavant l’artiste espérait encore que cette œuvre lui rapporte de l’argent, il a désormais subi une énorme perte suite à l’effondrement de la plateforme FTX.

La cryptomonnaie est devenue de plus en plus populaire auprès des célébrités, des chanteurs en ont profité pour sortir des morceaux uniquement sous le format NFT afin de générer des nouveaux revenus et récemment des photos de différents singes ont commencé à apparaitre sur les photos de profil de plusieurs artistes. La collection des clichés de ce singe virtuel nommée « Bored Ape Yacht Club » (10 000 NFTs) a connu un énorme engouement et sa valeur est rapidement montée en flèche avant de chuter brutalement.

En effet une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies, la plateforme FTX s’est effondrée ce qui a affecté les NFTs. En début d’année Justin Bieber a acheté pour près 1,3 millions de dollars le Bored Ape n°3001, un prix au dessus de celui du marché à l’époque mais sa valeur a désormais chuté de 95% et vient d’atteindre les 74 382 dollars. Au printemps dernier, il fallait au moins débourser 429 000 dollars pour acquérir un des singes de cette collection très prisée et depuis ce lundi le montant est descendu à 60 000 dollars avant de remonter un peu. Un gros coup dur pour l’artiste canadien qui n’a peut être pas fait le meilleur des choix en investissant dans des œuvres virtuelles en achetant au prix fort.

Justin Bieber really paid 5x the Bored Ape floor price for an ape with no rare traits

He just got finessed 😭😭😭

— yzy.eth (@LilMoonLambo) January 29, 2022