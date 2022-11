Maes s’unit à Rohff et Dam16 pour démolir Booba

Maes passe des messages à Rohff et Dam16 !

Depuis le début de son conflit contre Booba, Maes ne connait aucun répit. Sans pitié, il s’en prend constamment à B2O et après des nouveaux échanges sous tension en début de semaine, le Sevranais affiche désormais ouvertement son soutien aux rivaux du DUC en commençant par Gims puis Rohff et Dam16 pour aller encore plus dans la provocation.

En guerre contre Booba depuis de nombreuses semaines maintenant, Maes devient inarrêtable. Après s’être affiché à un concert de Gims pour le soutenir en train de s’ambiancer sur un titre de la Sexion D’Assaut, le Sevranais est allé encore plus loin en validant la prestation de Rohff à Bercy en déclarant « Rohff légende qu’on le veuille ou non » avant d’aller encore plus loin dans une récente story, « Vive le rap et ses légendes #Ouhoo » a-t-il ajouté dans une nouvelle story en affichant le compte Instagram d’Housni. Il a ensuite enchainé en faisant de même avec le compte de Dam16 avec le message « GucciMan Dam16_pont_de_sevres #RéelBoulbi » ainsi que des émojis « mort de rire » et « force ».

Booba encore perd encore un compte Instagram

Booba n’a pas répondu à cette attaque de Maes car suite aux derniers échanges entre eux dans lesquels ils se sont copieusement insultés, « Patty, elle twerk même sur des robots devant tes gosses les pauvres ! Tu crois qu’Omar ne comprend pas ce qui se passe ? regarde sa tête, miskine sale fils de p*te de père irresponsable » avait notamment balancé ce dernier avec une vidéo de la mère de Luna et Omar en train de faire la fête dans une soirée. Instagram n’a pas apprécié les propos du DUC qui a encore subi les foudres du réseaux social car le profil « Info Pirates 92i » qu’il utilise depuis plusieurs semaines suite à la suppression de son compte personnel, de celui d’OKLM ou encore de La Piraterie vient également d’être suspendu. Un coup dur pour l’auteur d’Ultra que le Sevranais n’a manqué de commenter « Le compte a sauté. Bonne retraite violeur. La Piraterie est finie ».

Kopp qui vient d’être convoqué devant la justice pour une audition dans l’affaire d’harcèlement l’opposant à Magali Berdah n’a pas réagi à cette nouvelle disparation d’un de ses comptes Instagram sans savoir s’il s’agit là d’une désactivation de sa part ou d’une sanction du réseau social suite à son clash avec Maes, il demeure toutefois actif sur Twitter bien plus laxiste sur les règles de la communauté.