On sait pourquoi Wiz Khalifa ne porte plus d’accessoires de luxe

La sage décision de Wiz Khalifa qui devrait le préserver de toute embrouille alors que les rappeurs Américains subissent une vague d’assassinat.

Wiz Khalifa pense à sa sécurité

Alors que le rap aux Etats Unis est marqué ces dernières années par des nombreuses tragédies, les différents drames ont poussé Wiz Khalifa à revoir sa façon de ce comporter dans la vie. Révélé en 2010 avec le carton de son tube Black and Yellow, le rappeur de 35 a ensuite connu un succès phénoménale avec le titre See You Again en collaboration avec Charlie Puth extrait de la bande originale du film Fast and Furious 7, un morceau en hommage à l’acteur Paul Walker. Malgrè sa popularité, Wiz a gardé les pieds sur terre et ne veut plus porter des bijoux de luxe.

En effet suite aux derniers décès dans le monde du rap, Wiz Khalifa a changé son mode de vie et a décidé d’abandonner son look bling-bling. « Vous grandissez à partir de cette merde et vous accordez de la valeur à d’autres choses à certains moments. C’est cool d’avoir cet état d’esprit aussi et c’est cool d’avoir le petit joint aussi. Vous n’avez pas besoin d’avoir la situation la plus grande et la plus folle. », s’est-il expliqué dans le podcast de DJ Whoo Kid nommé « Whoo’s House ».

« Et avec tous ces meurtres et ces conneries, c’est une pu*ain d’énergie dont vous n’avez pas vraiment besoin. Et les gens vous regardent comme s’ils étaient excités quand ils voient ce genre de merde. Moi, je suis le genre de personne qui pense d’abord à ma sécurité. » a décrit Wiz Khalifa avant de conclure, « Donc, si je pouvais entrer dans une pièce et ne pas exciter des gens quand ils verront ces choses, je vous en ferais la faveur parce que je ne veux pas que quelque chose vous arrive, je ne veux rien pour moi, alors je vais juste calmer la situation pour nous tous. Je vais nous donner quelque chose à ne pas regarde ».