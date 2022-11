Booba dézingue Rohff, Gims, Niska et Maes

De plus en plus bouillant, Booba attaque de tous les côtés !

Rien ne stoppe Booba dans ses clashs ! Il a décidé de relancer des offensives contre ses rivaux en ciblant Rohff, Gims, Niska et Maes. Ce dernier nommé se chauffe avec l’auteur d’Ultra depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et la tension est encore montée d’un cran entre aux car les rappeurs s’attaquent désormais aux familles. Effectivement ils ne cessent de se répondre par publications interposés.

Booba balance fort sur Rohff, Gims, Niska et Maes !

Silencieux face aux dernières provocations de Maes, Booba vient de sortir l’artillerie lourde contre son nouvel ennemi après avoir tout d’abord annoncé ce week-end sa venue en France à Paris avant de diffuser des photos et des vidéos de la sœur du Sevranais en réponse aux révélations de ce dernier sur sa famille. « MAES Ta grand-mère c’est un Jedi, ta soeur c’est Superman c’est pour ça tu fais l’fou caché à Dubaï comme les influenceurs… Bouge pas » et « On va y aller tranquille Georgey » a commenté le DUC en légende des publications en révélant que la jeune femme est gendarme.

B2O est encore allé plus loin en dévoilant des photos de la compagne de l’interprète de Madrina avec le message, « Et la pauvre Asma elle a rien demandé tu la mets dans des salades. Je suis sur qu’elle valide pas! Par contre elle est éclatée on comprend mieux pourquoi t’es en sang sur @Maevaghennam1 » tout en mentionnant Maeva Ghennam qui aurait eu une liaison avec le Sevranais.

Après Maes, Booba a frappé Gims, en affirmant une que sa collaboration avec Carla Bruni sur le titre « Demain » est un flop avec seulement 16 946 streams depuis sa sortie en profitant de l’occasion pour le comparer à Rohff qui a fait mieux que Meugui avec son dernier single « Materclass« . « Non Meugui là faut que tu m’appel c’est trop grave. Même Rohff y fait plus d’écoutes avec Masterklaw!!! Tu peux pas faire flopper une première Dame tu peux pas faire ça Meugui!!!! Moooooooozzzzzaaaaarrrrttttttt ».

C’est ensuite au tour de Niska d’être ciblé avec une story de sa première baby mama qui le clashe. « ça joue les gros durs, les grossistes mais tu fais le floko devant des tismey pdtr », commente-t-elle avec une capture d’écran de l’écoute du morceau « GSD » du Zifukoro qui vient de sortir la réédition de son projet, « Le monde est méchant V2« .

Alors que tout le monde en a pris pour son grade, Rohff, Gims et Niska n’ont pas répondu aux tweets de Booba mais très actif sur ses réseaux, Maes de son côté ne devrait pas manquer de répliquer rapidement.

#MAES Ta grand-mère c’est un Jedi, ta soeur c’est Superman c’est pour ça tu fais l’fou caché à Dubaï comme les influenceurs… Bouge pas… 🤣🪖🏴‍☠️ pic.twitter.com/RnKQjMqgfQ — Booba (@booba) November 28, 2022

On va y aller tranquille Georgey…. 🐷 pic.twitter.com/7aNKsQJq0B — Booba (@booba) November 28, 2022

Et la pauvre Asma elle a rien demandé tu la mets dans des salades. Je suis sur qu’elle valide pas! Par contre elle est éclatée on comprend mieux pourquoi t’es en sang sur @Maevaghennam1 🤣🐝 #georgeeeyyyyyyyyyyyyyy 🏴‍☠️ pic.twitter.com/bF7feIgmjr — Booba (@booba) November 28, 2022

Non Meugui là faut que tu m’appel c’est trop grave. Même Rohff y fait plus d’écoutes avec Masterklaw!!! Tu peux pas faire flopper une première Dame tu peux pas faire ça Meugui!!!! Moooooooozzzzzaaaaarrrrttttttt 😂🥶🪖 #letempsestcompté pic.twitter.com/ASeoGsz7oa — Booba (@booba) November 28, 2022