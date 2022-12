Orelsan, la larme à l’oeil n’arrive plus à chanter sur scène

Orelsan craque en concert, il est au bord des larmes !

L’émotion a pris le dessus dans une séquence émouvante et mémorable pour le rappeur Caennais ! La tournée Civilisation a pris fin le samedi 10 décembre lors de la dernière date de concert d’Orelsan à La Défense Arena de Paris.

“Cela aura été intense, sportif et émouvant” a conclu Orelsan pour finir la tournée de son dernier album, Civilisation. Comme lors de ses précédents concerts le membre des Casseurs Flowters s’est mis en scène dans sa chambre d’enfant pour l’interprétation du morceau “Notes pour trop tard” mais submergé par ses sentiments et très touché, l’artiste en a perdu ses mots, il a eu beaucoup de mal à retenir ses larmes avant de quitter la scène devant son public comme le démontre plusieurs séquences diffusées par les internautes sur les réseaux. Lors de cette soirée il a également fêté le triomphe des Bleus face à l’Angleterre en annonçant la victoire des l’équipe de France.

Après une troisième date consécutive en région Parisienne avec près 100 000 fans qui sont venus à La Défense Arena, Orelsan a réuni plus 600 000 personnes lors des dates de sa tournée et les festivals, un chiffre astronomique. L’artiste Caennais n’a donc pas pu cacher son émotion pour la conclusion de cette tournée, un peu plus d’une année après la sortie de son 4ème album en solo. Un opus avec lequel il a raflé tous les records pendant un an, numéro un des ventes pendant plusieurs mois et en décrochant le titre du disque de diamant (500 000 ventes) le plus rapide du rap français.

Le mois dernier Orelsan a d’ailleurs dévoilé une réédition de ce projet avec son très attendu featuring en compagnie d’Angèle sur le single “Evidemment” ainsi que la deuxième saison de sa série “Montre jamais ça à personne” sur Prime Vidéo.

OrelSan, tellement ému, qu’il n’arrive plus à chanter Notes pour trop tard… 🥺🥺pic.twitter.com/AdhfRYNtR0 — Punchline Orelsan & Gringe (@Punchline_Orel) December 11, 2022