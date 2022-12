Eminem : Sa première fan, c’est bien sa fille et elle le prouve

La fille d’Eminem est trop fan de son père !

Hailie Jade connue comme étant la fille d’Eminem s’est exprimée dans l’épisode 20 de son podcast “Just a little Shady” sur les artistes qu’elle écoute et sans surprise son père y figure. Dans son bilan de 2022 du Spotify Wrapped de l’année, Slim Shady est bien sûr l’artiste qu’elle a le plus écouté ces derniers mois.

Dans son émission, Hailie Jade s’est confiée sur ses goûts musicaux, “On me demande constamment si j’écoute la musique de mon père. Si vous me suivez sur TikTok, j’ai posté mon Spotify Wrapped l’an dernier et mon père était numéro 1. Cette année ? Pareil…” a-t-elle raconté avant d’expliquer la raison de cette première place, “J’écoute beaucoup sa musique quand je fais du sport, donc ça s’explique. Il a beaucoup de chansons faites pour le sport”. Comme en 2021, Eminem est donc l’artiste le plus écouté par sa fille. “Donc mon top artiste est… papa. Ensuite, Drake, Nicki Minaj, Post Malone et Big Sean“ a précisé la fille de Slim Shady sur les chanteurs de ses titres préférés de 2022 .

Cette déclaration démontre une nouvelle fois le lien très fort qui unit Eminem et sa fille dont le rappeur américain avait caché l’existence. Désormais la jeune femme devenue influenceuse avec 3 millions d’abonnés sur son compte Instagram et plus d’un million d’internaute sur TikTok assume publiquement leur relation. “J’ai failli mourir d’une overdose en 2007. Ce qui a été dur à vivre pour Hailie. Parce que ces drogues étaient délicieuses. Et je croyais qu’on était dans une bonne phase, mec, mais ce n’était pas le cas. Alors j’ai tout planté.” avait déclaré l’auteur de Rap God lors de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame.