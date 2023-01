Le montant exorbitant exigé par Snoop Dogg pour une heure dans une émission

Caballero et JeanJass ont tenté d’avoir Snoop Dogg dans leur émission High & Fines Herbes mais ont vite été refroidis par le prix faramineux demandé par le rappeur américain pour seulement être disponible pendant 1 heure. Ils ont rapidement mis fin à cette idée comme le duo vient de le confier face à Mehdi Maïzi.

La somme demandée par Snoop Dogg colossale !

En marge de la sortie du projet « High & Fines Herbes La Mixtape – Volume 2 » pour ce vendredi 20 janvier qu’ils ont préparé à l’occasion de la diffusion de la saison 4 de High & Fines Herbes, Caballero et JeanJass ont assuré la promotion de leur mixtape dans Le Code et ont répondu aux question de Mehdi Maïzi. Le duo a révélé une étonnante anecdote concernant Snoop Dogg qu’ils ont voulu invité dans leur émission.

Depuis le début de l’année Caballero et JeanJass ont fait leur retour avec High & Fines Herbes, 5 nouveaux épisodes sont déjà disponibles sur la chaine Youtube des rappeurs avec plusieurs invités tel que Paul Mirabel, Jok’air, Alkpote, Roméo Elvis, Gazo, Da Uzi ou encore Rim’k. Lors de leur passage dans Le Code, Caba et JJ se sont exprimés sur l’invité de rêve pour leur émission diffusée et ils répondu sans hésitation Snoop Dogg, connu comme un grand fumeur de weed et ont avoué avoir envisagé de le faire venir avant de vite oublier cette idée à l’annonce du tarif demandé par l’artiste Californien. « C’est forcément Snoop Dogg qui demande un cachet de 250 000 dollars pour l’heure pour apparaître 4 minutes« révèle avec le sourire Caballero avant d’ajouter, « On a réussi à avoir au moins ce chiffre-là ».

En effet Snoop Dogg exige une rémunération d’un quart de million pour participer à une émission pendant une heure. Caballero et JeanJass n’ont pas pu préciser si cette somme de 250 000 dollars est pour une heure de présence dans le programme ou bien de tournage mais que cela ne change rien, cette information a directement résigné le duo de tenter une approche. « Ça nous a très vite refroidis » ont-ils confié avant de citer les noms d’Alain Chabat et de Jean-Claude Van Damme comme autres invités potentiels de rêve pour l’émissoin.