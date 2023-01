Freeze Corleone, une série documentaire façon Netflix pourrait voir le jour

Un documentaire façon Netflix sur l’historique de Freeze Corleone dans les tuyaux ? Après l’album « LMF » (La Menace Fantôme) sorti le 11 septembre 2020 certifié double disque de platine (200 000 ventes) et son projet en commun avec Ashe 22 intitulé « Riyad Sadio » paru au mois de mars dernier, les fans du rappeur du 667 espère son retour pour un nouvel opus en solo cette année mais c’est avec un tout autre projet qu’il pourrait faire l’actualité en 2023.

Malgré la polémique du boycott de son album La Menace Fantôme suite à la dénonciation à sa sortie de la Ligue internationale de propos jugés antisémites dans ses textes, cela n’a pas empêché l’ascension ces dernières années de la carrière Freeze Corleone même si le scandale continue d’affecter ses concerts comme récemment avec la déprogrammation de sa date à l’Olympia de Montréal annulée quelques jours avant sa tenue au mois de décembre 2022.

L’année dernière, Freeze Corleone a même eu l’honneur de décrocher le premier single de diamant de sa carrière avec le titre Freeze Raël produit par Flem, de quoi espérer son retour cette année pour un nouvel album mais en attendant son manager, Shone semble avoir un tout autre projet en tête pour son artiste avec la réalisation d’un documentaire sur l’histoire du rappeur comme ce que propose déjà la plateforme Netflix sur plusieurs artistes.

« Je crois que nous serons obligé de faire un doc façon netflix sur l’historique de Freeze Corleone. Ces 3 dernières années on dirait un film damn. Vous n imaginez même pas. Moi même on m aurait raconté je pense que j aurais dit que tout est faux. » a-t-il déclaré sur Twitter sans donner plus de précisions mais en faisant monter la pression sur la possibilité de réaliser un tel projet.