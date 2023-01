Tyga en plein kiffe sur du Aya Nakamura

Et maintenant, c’est Tyga qui s’ambiance sur du Aya Nakamura ! La notoriété de la chanteuse française n’est plus à prouver et cette nouvelle séquence du rappeur américain en train d’écouter le tube Djadja en soirée le démontre encore.

Tyga s’ambiance à fond sur un titre d’Aya Nakamura !

Après le fils de Diddy il y a quelques semaines lors d’une fête avec son père, c’est au tour de Tyga de succomber à la musique d’Aya Nakamura dont la popularité internationale se confirme. « Mes proches me disent que je me rends pas compte de mon statut. Honnêtement, on va dire que je suis bien reconnue. Je suis internationale. » s’est-elle exprimée à ce sujet dans une interview dernièrement. « J’ai pas changé. Si je n’avais pas été connue, peut-être que j’aurais été encore plus arrogante ou plus méchante. Les gens pensent que je suis arrogante, méchante ou dure. Moi, je dirais que j’ai confiance en moi. », avait confié l’interprète de Djadja dans la suite de cet entretien sur sa notoriété et les critiques sur son arrogance.

En attendant la sortie de son nouvel opus pour ce vendredi dont le dernier extrait Baby fait un carton avec déjà près de 5 millions de streams sur Spotify, Aya Nakamura qui avait déjà pu découvrir Neymar, Maradona et le fils de Diddy valider sa musique cette fois-ci c’est Tyga. En effet l’ancien acolyte de Lil Wayne est actuellement à Paris et a notamment assisté au Louis Vuitton fashion show avant de faire la fête dans une soirée Parisienne où il a été filmé en train de s’ambiancer sur le hit Djadja qu’il apprécie visiblement beaucoup comme le prouve les images.

Cette séquence a cumulé plus de 1,7 millions de vues sur Twitter en quelques heures et devrait faire le bonheur d’Aya Nakamura devenue une référence internationale et qui a également fait la rencontre de Kylian Mbappé récemment.