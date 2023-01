50 Cent s’est pris un gros coup de pression de Suge Knight sur le tournage de In Da Club

L’homme le plus craint du rap américain a frappé fort ! Bizarre du groupe D12 est révélé une anecdote sur 50 Cent qui au début des années 2000 a subi la pression de Suge Knight pendant le tournage du clip du tube ayant lancé sa carrière, le hit : In Da Club.

L’année lors de la finale du Super Bowl, Fifty a comblé ses fans avec l’interprétation en live pendant la mi-temps du match de son classique In Da Club produit par Dr. Dre, extrait de l’album Get Rich or Die Tryin’ paru en 2003. Le clip du titre de 50 Cent réalisé par Phillip Atwell dépasse désormais les 1,6 milliards de vues sur Youtube et a remporté le prix de la meilleure vidéo rap l’année de sa sortie mais le tournage ne s’est pas déroulé sans incident à l’époque.

Bizarre de D12 a en effet confié dans un entretien avec Math Hoffa que Suge Knight aujourd’hui en prison a débarqué pendant le réalisation du clip en 2003 entouré d’une véritable armée de « 30 mexicains ». Dans cette interview, il met l’anecdote dans son contexte en expliquant qu’à l’époque la signature de 50 Cent chez Shady/Aftermath Records a perturbé l’ambiance au sein des D12. “Tout a changé, c’était vraiment chaud. On devait se mettre en mode militaire, si tu vois ce que je veux dire. Gilets pare-balles, voitures blindées. On n’avait pas vraiment à s’inquiéter de ça avant [que 50 Cent] n’arrive.”, raconte-t-il.

L’ancien membre du groupe D12 affirme que Suge Knight a essayé de créer des problèmes à 50 Cent, “C’était comme une impasse. On a l’impression de parler d’un film, mais c’est vrai. On tournait le clip de In Da Club, et quelqu’un a dit : « Suge Knight est là. » J’étais au bar, l’équipe était là… Ils se sont arrêtés, Suge s’est pointé avec 30 mexicains, ce qui est étrange.” relate Bizarre puis se souvient, “Je me souviens, 50 lui a dit : « Comment ça va mec, tu veux faire quoi ? » Suge l’a regardé, il a tiré sur son cigare, il a recraché la fumée, et il est parti. Un truc à la Los Angeles, un truc d’intimidation.”.