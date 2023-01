Diam’s se lâche sur Vitaa

Le lien est très fort entre les deux artistes, Diam’s sort du silence et se lâche sur Vitaa avec ce message très fort !

L’ex rappeuse Diam’s a pris la parole pour exprimer ce qu’elle ressent pour son ami Vitaa avec des mots très touchants envers cette dernière. Très discrète médiatique depuis la sortie de son film autobiographique Salam l’année passé, a décidé de répondre aux questions des internautes à l’occasion d’un live sur les réseaux. Lors de cet échange, l’interprète des tubes DJ et La Boulette a parlé de son ancienne compère.

En 2006, Diam’s a aidé Vitaa à lancer sa carrière grâce leur collaboration sur le classique Confessions nocturnes extrait de l’album, depuis cette époque l’ancienne rappeuse a pris sa retraite et s’est retirée sur monde médiatique alors que son amie a poursuivi sa carrière dans la musique. A l’occasion d’un live avec ses fans, Mélanie Georgiades de son vrai nom est revenue sur cette amitié, « J’aurais tellement à dire sur Vitaa. Ce matin encore on s’écrivait l’amour que l’on se porte. On s’est connu si jeunes, avons traversé tant d’étapes cruciales de la vie ensemble. Nos histoires sont constamment liées de tout point de vue. ».

Diam’s ouvre son cœur à Vitaa !

« Nos carrières, la gloire ensemble, nos doutes, nos épreuves, nos mariages, nos enfants, nos choix de vie. » a continué de déclarer Diam’s au sujet de Vitaa dans publication. « Comme je le raconte dans mes livres quand j’étais vraiment au fond du trou je vivais chez elle, j’ai découvert la prière avec Souhir chez elle, j’étais à l’ile Maurice avec elle lorsque je me suis convertie, elle a été la première au courant… Vraiment, ce sont des années et des années d’amour que nous partageons. Qu’Allah nous garde éternellement ensemble. Je l’aime si fort. » a-t-elle ajouté pour conclure ce message en remémorant leur passé commun.

Une déclaration émouvante pour prouver qu’elles sont toujours aussi proches après toutes les années qui sont passées depuis leur rencontre et leur dernière collaboration.