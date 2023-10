Drake battu par Vitaa, Freeze Corleone décroche l’or

Le Syndicat national de l’édition phonographique vient de publier le classement du dernier Top Albums de la semaine en France avec tous les chiffres des ventes et c’est Vitaa qui prend le trône avec son nouvel opus devant Drake et Nej, alors que Freeze Corleone prend la cinquième place avec enfin la validation de son disque d’or.

L’album « Charlotte » de Vitaa est directement entré à la première place du Top Albums ce lundi avec un total de 13 800 ventes en première semaine pour son projet, dont 83% réalisées dans la version physique. Alors qu’il bat tous les records aux États-Unis avec son album « For All The Dogs » qui a déjà dépassé les 500 millions de streams en seulement neuf jours d’exploitation, Drake ne connaît pas autant de succès en France. En effet, son projet s’est écoulé seulement à 8 600 copies dans l’hexagone, loin de ses standards outre-Atlantique. À noter toutefois que cet opus est disponible uniquement au format digital. C’est la chanteuse Nej qui prend la dernière marche du podium avec 8 500 ventes pour son album « Athena ». Elle réussit une belle entrée dans le classement avec cette troisième place devant Florent Pagny, quatrième. Son projet « 2bis » s’est vendu à 4 800 exemplaires la semaine passée.

Freeze Corleone est toujours présent dans le Top 5 plus d’un mois après la parution de son deuxième album solo « ADC » et peut enfin fêter sa nouvelle certification. Le SNEP vient d’officialiser les 50 000 ventes de l’Attaque Des Clones et son second disque d’or est désormais validé. « Merci beaucoup », a réagi le rappeur du 667 à l’annonce de l’information de la part du Syndicat national de l’édition phonographique sur Twitter et a célébré l’événement avec la mise en ligne du clip du single « Voldemort » sur Youtube à découvrir dès maintenant.