Diam’s, la mauvaise nouvelle tombe

Les fans de Diam’s sont extrêmement déçus !

La semaine dernière à l’occasion de la mise en ligne sur Prime Vidéo de son film Salam, un documentaire retraçant la fin de carrière dans la musique, Diam’s a également dévoilé un projet sur les plateformes de streaming qui est réalité la bande originale de ce long métrage mais cela a laissé présager son retour en musique auprès de ses fans.

Alors qu’elle vient de présenter sur Youtube, trois clips de cette bande originale, « De plus en plus », « A force de courir… » et « J’me sens coupable », Mélanie Georgiades s’est exprimée sur la rumeur concernant cet éventuel retour qui suscite des nombreuses questions depuis la sortie de la BO de Salam.

En effet il y a 7 jours, sans aucune annonce et en toute discrétion, après 13 ans d’absence et sa retraite musicale, un projet inédit de 10 morceaux de l’ancienne rappeur est apparu en streaming sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer et Apple Music. Rapidement les auditeurs se sont enflammés sur cette possibilité de revoir Diam’s ce qui l’a poussé à s’exprimer sur le sujet pour faire une mise au point très claire.

« Comme je l’ai dit dans Salam je ne reviendrai plus dans le monde de la musique. Non, il ne s’agit absolument pas d’un nouvel album« a écrit Diam’s dans une story Instagram en réponse à la question « J’ai entendu que tu allais sortir un album est-ce vrai ? » d’un internaute.

Elle a ensuite rappelé au public que le projet sorti en streaming n’est pas un album mais uniquement la bande-son de son documentaire réalisé par Houda Benyamina et Anne Cissé avec les instrumentales du film ainsi que les textes inédits contés. « Il s’agit de la Bande Son Originale de mon film « Salam » qui a été mise en vente et en ligne. » a-t-elle conclu pour mettre définitivement fin aux espoirs des fans et faire taire les rumeurs.

Dans une récente interview, Diam’s avait déjà confié avoir tourné la page de la musique et ne plus écouter de rap. Désormais elle se « désintéresse de tout ça », une mauvaise nouvelle pour ses fans qui avaient pourtant espéré un retour ces derniers jours, sa fin de carrière est définitive.