Ninho boycotte les Victoires, Tiakola grand perdant

Tiakola aurait-il dû boycotter les Victoires comme Ninho ? SCH lors de la 37e cérémonie des Victoires de la musique s’était indigné de l’absence des rappeurs et notamment de son compère Ninho qui lui a succédé cette année dans la catégorie de l’album le plus streamé de l’année mais Tiakola pressenti pour gagner la récompense dans la catégorie révélation de l’année n’a pas triomphé.

Ninho snobe les Victoires

Il y un an SCH a reçu la récompense de l’album le plus streamé de l’année en faisant un discours retentissant mais le message ne semble pas vraiment avoir été compris. Le rappeur Marseillais a déploré le manque de représentation du rap français aux Victoires. Ninho qui a remporté pour la première fois une Victoire de la Musique avec « JEFE » dans la catégorie de l’album le plus streamé de l’année ne s’est même pas déplacé ce vendredi soir afin de venir récupérer son trophée et n’a fait aucun commentaire sur les réseaux. Indifférent à cet événement, N.I n’a visiblement pas digéré l’épisode de l’année dernière et a décidé de totalement ignorer la cérémonie.

» Si j’étais invité, peut-être que je les regarderais. J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la Musique ? Si vous avez un ami là-bas, dites lui que ce n’est pas normal « , avait déploré l’année passé Ninho l’année dernière avant d’ajouter, » Ce sont les Victoires de la Musique qui nous ont virés. On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. Peut-être qu’ils arriveront à la fin de notre carrière, pour récompenser le tout. « . Les coups de fil sont vraisemblablement arrivés cette année avec une première nomination mais le recordman en France des certifications a préféré les ignorer.

Grosse déception pour Tiakola

Après son ascension en 2022, en enchainant les tubes avec à son actif plus de 4 millions auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming et un demi-million d’abonnés sur Youtube Tiakola a connu le même sort que des nombreux rappeurs avant lui de quoi indigner SDM. Présent lors de cette cérémonie des Victoires 2023, l’ancien membre du groupe 4Keus a interprété le morceau Parapluie mais c’est Pierre De Maere qui a remporté la victoire de la révélation de l’année, ce dernier a même confié que le rappeur français devait gagné cette récompense.

» Je vous l’avoue, je suis gêné ce soir de tenir cette Victoire sans les voir ici, ces grands Messieurs qui méritaient tout autant que les artistes présents de célébrer leurs Victoires « , le discours de SCH n’a pas vraiment fait évoluer les mentalités même si Orelsan est toujours présent dans les liste des artistes récompensés avec désormais 12 Victoires à son actif, un record pour un rappeur.

🚨NINHO remporte pour la première fois une Victoire de la Musique ! « JEFE », l’album le plus streamé de l’année ! La rappeur ne s’est pas déplacé ce soir pour la récupérer. pic.twitter.com/2f7JEFqsMS — Kultur (@Kulturlesite_) February 10, 2023