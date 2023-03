Rohff a éteint Booba, Housni frappe encore

Rohff chauffe encore Booba !

Plus aucun jour de ne passe sans que Rohff n’adresse une attaque à Booba ! Dans une nouvelle série de tweets Housni s’est encore lâché contre le DUC après plusieurs échanges virulents la semaine dernière sur le fait d’afficher ses enfants sur les réseaux sociaux.

La guerre fait rage entre les deux poids lourds du rap français, s’ils ont abandonné depuis bien longtemps les clashs en musique, sur les réseaux Rohff et Booba ne se quittent plus et enchainent les échanges. Le Padre du Rap Game vient de revenir à la charge face à B2O qui vient de se moquer de son hommage à Kylian Mbappé pour ses 201 buts avec le PSG ainsi et de ressortir d’anciens tweets de son conflit passé avec Gims au mois de novembre 2013 avant de se réconcilier. Housni vient de répliquer avec plusieurs messages provocateurs.

Dans un premier Tweet, Rohff dénonce les agissements de Booba en l’accusant d’acheter des streams pour vendre plus d’albums et d’avoir eu des liens avec les stars de la télé-réalité avant de se lancer dans sa lutte acharnée contre les influenceurs avec un montage de son rival en présentateur d’une émission de télévision comme TPMP. « Qui aurai cru a l’époque de Lunatic et Ali que ce gosse de riche qui imitait la street avec une grosse voix d’mytho finirai renifleur de Q de télés réalités ? T’as attendu les stream chinois pour faire des single d’or en trichant quand moi j’en ai plus besoin ».

Les hostilités entre Housni et B2O monte encore d’un cran !

Rohff enchaine ensuite avec deux autres tweets. L’un d’un montage de Booba sur une affiche de dessin animé de Rémi sans famille avec la légende, « Elie (le vrai nom de B2O) sans amis, la nouvelle série. Je n’ai plus d’amis, je les ai tous trahis. » en référence aux conflits avec d’autres artistes avec qui B2O a déjà collaboré avant de s’embrouiller tel que Damso, Kaaris, Gims, Maes ou encore Kayna Samet dernièrement, le tout avec le message suivant : « Ne jamais rire de la vie de merde des autres c’est tarpin triste (mais le p’tit chien me fume il sait). #SecuVhrLife ».

Dans un dernier tweet, Rohff partage fièrement les images de son concert à Bercy pour affirmer qu’il y avait bien plus d’ambiance que lors de la performance de Booba au Stade de France devant 80 000 personnes donnant des surnoms à ce dernier et assurant être son mentor, « Élie ou tithia ou Laëtitia regarde comment j’ai éteint ton Sdf et prends en d’la graine imbécile va #TonMentor ».

Des messages auxquels Booba ne devrait pas rester indifférent comme à son habitude et il ne devrait pas mâcher ses mots dans sa réaction à l’encontre de Rohff avec qui le clash s’éternise.

Qui aurai cru a l’époque de Lunatic et Ali que ce gosse de riche qui imitait la street avec une grosse voix d’mytho finirai renifleur de Q de télés réalités ? T’as attendu les stream chinois pour faire des single d’or en trichant quand moi j’en ai plus besoin🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/sUObthhj7I — ROHFF (@rohff) March 6, 2023

Ne jamais rire de la vie de merde des autres c’est tarpin triste 🥺 (mais le p’tit chien me fume il sait 🥴😂😭😂). #SecuVhrLife pic.twitter.com/yMAcD8W7o0 — ROHFF (@rohff) March 8, 2023