Booba menace Maeva Ghennam qui reprend la prière et s’affiche voilée

Il n’en fallait pas plus qu’un voile pour déchaîner les critiques contre Maeva Ghennam et Booba n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre à l’influenceuse devenue l’une des ses cibles favorites dans sa guerre contre les influvoleurs. Le rappeur français exilé à Miami jubile d’avance de l’arrivée de la loi concernant l’influence et a tenu à mettre en garde la jeune femme.

La semaine dernière Maeva Ghennam a choqué les internautes avec une déclaration lunaire dans laquelle elle s’est exprimée sur son rapport à la religion révélant son choix de faire le jeûne pendant le Ramadan. Elle a confié sa détermination à changer son comportement vis à vis de la religion. En parallèle de ces propos, la candidate de télé-réalité a commenté le projet de loi pour encadrer les influenceurs qui fait beaucoup parler en ce moment et dont Booba en l’un des investigateurs par ses récentes dénonciations sur les fraudes de certains d’entre eux. Elle affirme dans une story que cela est « trop bien », être en accord avec ce projet et que son avocate lui prépare déjà tout ce qu’elle doit faire car elle fait « tellement de conneries » avec ses réseaux qu’il peut « grave lui arriver quelque chose » selon ses propres mots.

Maeva Ghennam se fait détruite par les fans de Booba !

« Maeva Ghennam est contente de l’arrivée de la loi concernant l’influence. Son avocate lui prépare un document avec tout ce qu’elle doit faire … elle ferait mieux de lui préparer un document avec tout ce qu’elle NE DOIT PAS faire. Ci-dessous quelques unes de ses performances » décrit en légende de la vidéo de l’influenceuse relayée par Booba dans un tweet pour la menacer avec le message « Maeva Ghennam, tu vas voir……. ». L’Assemblée Nationale vient en effet d’adopter à l’unanimité cette loi de régularisation des influenceurs, Kopp s’en félicité sur Twitter.

Le DUC de Boulogne n’est est pas resté là avec ensuite le partage d’une capture d’écran d’une story de la jeune femme portant le voile et comme légende « Je reprend la prière mes bébés » avec un émoji « Visage Souriant Avec Yeux Rieurs » en réaction de la part de B2O pour en rire. Ce tweet de Booba est devenu viral sur le réseau social avec 2,6 millions de vues et les internautes se sont mis à lyncher la star de la téléréalité en commentaire de la publication du rappeur.

« Lol c’est tellement fake que pour tenir le voile elle utilise une pince à cheveux », « Quand ta donner ton c*l a tout paris le ramadan c’est secondaire je pense », « « Une crasseuse reste une crasseuse même si elle se lave » Rohff » ou encore « Au lieu de mettre le voile sur tout ce qui est faux, je lui souhaite de lever le voile sur ça réel personnalité. » peut-on lire dans les réactions des fans de Booba, d’autres ont aussi ressorti des photos de Maeva Ghennam en petite tenue.