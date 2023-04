Snoop Dogg fait sensation en se battant sur le ring au Wrestlemania

Snoop Dogg est toujours là on ne l’attend jamais ! Le célèbre rappeur américain a fait forte impression le week-end dernier avec son apparition au Wrestlemania. Il a débarqué en voiture accompagné du catcheur Rey Mysterio avant de se battre sur le ring dans une séquence qui vaut le détour.

Snoop Dogg a mis le feu avec son combat !

La nuit dernière, c’était la grand-messe pour tous les fans de catch aux Etas-Unis avec la présence surprise de Snoop Dogg ! En dehors de son actualité musicale, le chanteur Californien a fait sensation avec sa participation au plus grand événement de catch de la planète avec son arrivée au stade du SoFi Stadium d’Inglewood de la ville de Los Angeles pour le Wrestlemania 39 avant de battre. Cette trente-neuvième édition du spectacle de catch produit par la World Wrestling Entertainment a donné lieu à une scène déjà culte avec Calvin Cordozar Broadus Jr de son vrai nom qui s’est battu sur le ring suite à la blessure d’un catcheur.

Ce dernier s’est blessé à la jambe et a été contraint de rester au sol face à son rival de la soirée, Snoop Dogg a ensuite fait irruption pour prendre la place du combattant afin d’en découdre sur le ring avant de remporter le combat face à son adversaire avec une foule en liesse devant la prestation du rappeur. La veille de l’événement l’interprète de Still D.R.E. avec Dr. Dre s’était déjà embrouillé avec le champion, The Miz, Shane McMahon a pris sa défense sur le ring mais en raison de son forfait, Snoop a terminé le travail en personne avec une dédicace à The Rock grâce à sa prise favorite pour un divertissement qui a bien amusé les fans.

OH MY GOD, Shane McMahon just blew his leg out, and Snoop Dogg came in and improvised an great #WrestleMania moment. pic.twitter.com/jHUAOANBKw — Italo Santana (@BulletClubIta) April 3, 2023

Snoop Dogg cette nuit à Wrestlemania 😭 Cet homme complète les tâches secondaires. pic.twitter.com/kChLbjmDZf — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) April 3, 2023