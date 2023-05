Soso Maness au cœur d’un règlement de compte ? Il répond en musique

Joli coup de com’ de Soso Maness qui a trompé tout le monde avec la fuite d’une vidéo en train de se faire passer à tabac avant de s’afficher avec un bleu au visage, le rappeur marseillais a fait fuiter un extrait du tournage de son nouveau clip pour profiter du buzz afin de faire sa promotion.

L’agression était un extrait du clip Le Haqq !

Avec son nouveau titre et clip « Le Haqq », Soso reprend le terrain et la plume comme on rechausse les gants, pour frapper fort, avec précision. Les spirales infernales du quartier sont toujours décrites avec dureté et justesse dans ses textes, ayant connu les méandres de cette vie-là, pour les conter, Soso Maness est bel et bien dans son haqq (dans son droit).

En quatre ans de travail acharné et de bons choix artistiques, Soso Maness, le gars de Font-Vert (Marseille), s’installe sur la scène rap comme l’un de ses artistes les plus appréciés et les plus validés. Quatre albums et des de titres à plusieurs dizaines de millions de vues, des tubes mainstream scandés de stades en fêtes de famille, qui cartonnent en radio « Et ça fait zumba cafew, cafew, carnaval ». Et ce sans jamais faire de concession à son écriture paramétrée pour dire des vérités « J’suis dans l’4×4 teinté, pisté par la banal’ ». Des albums certifiés or et des singles platine « So Maness » et même diamant « Petrouchka ». Pourtant, le marseillais se sent seulement à l’aube de sa carrière et se questionne continuellement à travers son œuvre sur le temps qui passe et les choix déterminants dans son parcours de vie.

Le coup de maitre de Soso Maness pour sa promo

Il continue de rapper dans l’urgence, la plume haletante, comme s’il devait se sauver à chaque album. Le temps ne suffit pas à guérir toutes les plaies, le succès et le revers de la médaille traînent avec eux leur lot de mésaventures et de trahisons. Dès lors, kicker devient vital, essentiel. Le marseillais a déjà terminé le rap jeu, il le recommence malgré tout avec toujours plus d’intensité et plus d’enjeux. « Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par l’obscurité de la nuit » dit-il en ouverture du morceau éponyme de son dernier album « À l’aube » feat Dinos.

Et c’est encore cela qu’il raconte dans ses titres « Piranha », « Crépuscule », « Peine de mort », « Parapluie » featuring Maes, extraits de son quatrième album À l’aube. Nouveau titre et clip inédit « Le Haqq » à découvrir dès maintenant.