Le rappeur Gucci Mane affirme que l’argent apporte le bonheur d’un couple

En couple avec Keyshia Ka’Oir qu’il a épousé en 2017, Gucci Mane s’est exprimé sur son couple dans une interview et son rapport à l’argent. Lors de son séjour en détention, le rappeur américain avait offert 2 millions de dollars à sa femme qui a investi cet argent dans diverses sociétés. L’artiste a ensuite également donné un million de dollars à l’anniversaire de sa compagne après sa libération de prison et selon son opinion, sa fortune est très importante pour son couple, car cela est primordial pour apporter le bonheur dans un mariage.

L’argent fait le bonheur selon Gucci Mane

« Tout est une question d’argent. Non, sérieusement, vous voyez, on a deux sources de revenus. Ma femme est riche de ouf. Mais je me dis, pour moi, c’est juste une opinion personnelle. », assure Gucci Mane avant d’expliquer que pour lui les sentiments ne font pas tout dans une relation amoureuse, « Je ne me serais jamais marié si je ne l’étais pas, vous voyez, stable financièrement. Depuis tout petit, je voulais être riche, je voulais me marier. Si tu n’as pas d’argent, pourquoi tu voudrais te marier ? Je n’aurais jamais voulu être fauché et marié. ».

« Comment tu peux être dans la joie si tu ne te soucies pas de toutes ces choses ? Comment tu peux être heureux avec quelqu’un. Moi, je ne serais pas heureux, je ne pourrais pas. », affirme le rappeur américain avant de conclure sur le sujet en parlant des dépenses dans son couple, « Il y a 2 sources de revenus, ça aide. Ma femme est une cheffe exceptionnelle. Elle cuisine tellement bien, c’est incroyable. Mais quand on sort, peu importe qui règle l’addition, on a tous les deux de l’argent. ».

