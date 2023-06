Megan Thee Stallion et Romelu Lukaku, c’est officialisé

Le couple ne se cache plus ! La rappeuse américaine Megan Thee Stallion est apparue en compagnie du joueur Belge de l’Inter Milan, Romelu Lukaku à l’occasion de l’union Lautaro Martinez avec Agustina Gandolfo à Cernobbio, en Italie.

Sacré champion du monde au mois décembre dernier lors de la coupe du monde au Qatar avec une victoire en finale aux tirs au but face à l’équipe de France, Lautaro Martinez s’est uni avec Agustina Gandolfo et son coéquipier à l’Inter, Romelu Lukaku était invité à son mariage. L’attaquant Milanais a fait sensation avec son arrivée, il était accompagné de Megan Thee Stallion qui est comme lui signée dans l’écurie de Jay Z sur le label Roc Nation ce qui pourrait expliquer leur rapprochement. Les images du couple ont enflammé la toile ce début de semaine et ont même fait de l’ombre aux deux mariés.

Lautaro Martinez a invité des nombreux champions du monde lors de cette cérémonie, mais une absence a été remarquée, celle du meilleur joueur du Mondial 2022 au Qatar, Lionel Messi aperçu au même moment en Espagne à un concert de Coldpay. C’est toutefois le couple Megan Thee Stallion et Romelu Lukaku qui a fait le plus parler, les deux tourtereaux ont surpris tout le monde en apparaissant ensemble alors que le buteur belge prépare la fin de saison avec l’Inter une finale de la Ligue des Champions à joueur contre Manchester City et un dernier match en Serie A face au Torino.

La rappeuse Megan Thee Stallion a été aperçu hier en compagnie de Romelu Lukaku 👀 Ils étaient au mariage de Lautaro Martinez ! pic.twitter.com/270tIxInhy — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 30, 2023

Megan Thee Stallion avec Romelu Lukaku 👀 pic.twitter.com/VB7Iy9C41K — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 30, 2023

Romelu Lukaku et son nouveau dossier Megan Thee Stallion ont complètement éclipsé Lautaro Martinez et sa mariée alors que c’était leur journée. pic.twitter.com/E2EOQ86c6K — Kunta van den Kinté (@denkinte_2) May 30, 2023