Nouvelle École : Elso fait sensation avec l’efficace Let’s Get It

Elso connu pour sa participation à la saison 2 de Nouvelle École sur Netflix et ses freestyles ayant atteint des millions de vues sur les réseaux, présente son nouveau clip réalisé par Leo Mazzoni baptisé « Let’s Get It », un morceau produit par Manson Beats disponible depuis ce vendredi 16 juin 2023.

Durant tout le titre, Elso enchaîne, à une grande cadence, les punchlines et les métaphores efficaces sur une instrumentale sobre, mais rythmée, démontrant, ainsi, sa dextérité au micro. Il en profite pour se livrer à travers des anecdotes.

Elso s’exprime également à travers de nombreuses « gestus », différentes attitudes, ses gestes des mains… il semble véritablement habité par son texte et sa sincérité est vraiment palpable.