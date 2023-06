Bigflo se fait allumer par Giroud et Oli plaqué par Dupont

Voici le nouveau clip de Bigflo et Oli baptisé « Dernière » extrait de l’album « Les autres c’est nous ». Les deux frères ont pris cher lors du tournage de la vidéo avec plusieurs invités dont Olivier Giroud qui a allumé l’un d’eux dans le but et Antoine Dupont a plaqué l’autre.

« NOUVEAU CLIP 6 légendes du sport et nous 2, Pour un son qui est le moment le plus fou en concert (mais qui est aussi plus que ça pour ceux qui savent. Ne pas abandonner avant la fin du match qu’on joue tous! Ça peut pas être la dernière, dernière… à vous ! Big up a @cyp.de et l’équipe de @tornade.prod 🇧🇪 pour ce tournage éprouvant sur plusieurs jours! » annoncé le duo sur Instagram pour la mise en ligne de ce clip très original réalisé par Cyprien Delire avec la participation d’Olivier Giroud, Tony Parker, Stan Wawrinka, Audrey Tcheuméo, Esteban Ocon et Antoine Dupont.

À l’occasion de la sortie de ce clip, Bigflo et Oli viennent en soutien à « un maillot pour la vie », les objets du clip signés par les athlètes seront bientôt à gagner au profit de l’association sur le site : https://tombola.bigfloetoli.com/. « Merci d’avoir joué le jeu les champions » ont remercié les deux rappeurs aux sportifs présents dans la vidéo pour avoir accepté l’invitation, « Apprenez le son par cœur avant les festivals et les zéniths, c’est vraiment le feu en live sur celle-là! » ont-ils ajouté pour faire passer un message aux fans.

Bigflo et Oli poursuivent l’exploitation de « Les autres c’est nous » !

Dans l’album « Les autres c’est nous » sorti le 24 juin 2022, Bigflo et Oli, le célèbre duo de rappeurs français, ont marqué l’industrie musicale avec un opus qui est une véritable déclaration d’amour à la jeunesse, à l’authenticité et à l’expression de soi. Dans cet album, Bigflo et Oli parviennent à capturer l’essence de leur génération et à partager des messages percutants à travers des textes engagés et des mélodies accrocheuses.

Tout au long de l’album, Bigflo et Oli offrent un mélange dynamique de chansons énergiques et de morceaux plus intimes. Ils parviennent à toucher le cœur de leur public en exprimant leurs émotions avec sincérité et en partageant des histoires personnelles qui résonnent chez de nombreux auditeurs.

« Les autres c’est nous » est un album qui se démarque par son authenticité et sa capacité à représenter la voix de la jeunesse d’aujourd’hui. Bigflo et Oli transmettent des messages d’espoir, d’acceptation de soi et d’encouragement à travers des textes percutants et des mélodies entrainantes. Cet album est un témoignage de la maturité artistique et de l’engagement social des deux frères, qui continuent de conquérir le cœur de leur public grâce à leur talent et à leur sincérité.