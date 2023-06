Cédric Doumbé champion UFC, l’avis tranché du coach de Ciryl Gane

Même si Cédric Doumbé a rejoint la PFL, la possibilité de le voir évoluer par la suite à l’UFC après s’être imposé en Professional Fighters League est toujours d’actualité. L’entraineur de Ciyrl Gane, Fernand Lopez a évoqué cette éventualité dans une interview passée. Il y a quelques années, ce dernier a exprimé sa confiance sur l’avenir du combattant français de MMA.

De plus en plus populaire auprès du public avec son trashtalking et ses succès dans la cage, Cédric Doumbé a hâte de prouver son talent en PFL mais le public devra patienter avant de le retrouver se battre sur le ring en raison d’une blessure au poignet à l’entrainement, ce contre-temps lui a d’ailleurs fait attirer les foudres des internautes, des derniers reprochent au pratiquant de MMA de ne pas assumer ses provocations alors que ses fans rêvent toujours de découvrir « The Best » confronter aux meilleurs combattants à l’UFC comme l’a prédit Fernand Lopez, confiant sur la capacité du franco-camerounais à devenir un champion de la célèbre organisation américaine d’arts martiaux mixtes.

Quand Fernand Lopez prédit Cédric Doumbé champion de l’UFC

« Il m’a annoncé très sérieusement qu’il veut être champion de sa catégorie à l’UFC. Il pense qu’il en a les moyens, et le pire, c’est que je pense qu’il a raison. », a confié Fernand Lopez au sujet de Cédric Doumbé en 2018 dans un entretien avec Arnaud Romera dont les images ont refait surface récemment sur les réseaux sociaux. « Il parle parfaitement anglais, est provocateur, c’est bien pour le marché américain. Ce n’est pas qu’un kickboxeur, sa boxe anglaise est impressionnante, ses déplacements sont magnifiques, et qui dit bons déplacements dit gestion des distances pour éviter la lutte. », a justifié le coach de Ciryl Gane sur sa confiance envers le combattant français à se faire une place d’honneur au sein de l’UFC.

Même si aujourd’hui, Cédric Doumbé et Fernand Lopez ne s’apprécient plus, notamment suite à sombre histoire d’une relation entre l’ancien champion de kickboxing et l’ex-compagne de l’entraineur du MMA Factory, à cette époque, le coach a présagé l’avenir glorieux de « The Best » qui va désormais confirmer au plus haut niveau cette attente. « Au contact, son instinct de défense en lutte est juste impressionnant. Du coup, je pense qu’il a les ingrédients qu’il faut, et en plus de ça, il a la croyance en soi. Et, ça, c’est la marque de fabrique des champions. », a conclu Fernand Lopez dans cette interview concernant Doumbé.

À lire aussi : Cédric Doumbé, c’est un cauchemar ! L’avis cash de Ragnar Le Breton