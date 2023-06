Feuneu, l’ex-manager de Wejdene s’est marié et publie les photos de son mariage

Après la fin de carrière de producteur, Feuneu, l’ancien manager de Wejdene s’est mis entièrement en retrait de l’industrie de la musique et avait annoncé son intention de se reconcentrer sur les choses essentielles de la vie avant de disparaitre totalement des réseaux sociaux puis de revenir il y a quelques semaines et de dévoiler une très bonne nouvelle.

Au mois d’octobre dernier, Feuneu a quitté sa fonction de producteur d’artistes et sa maison de disque avant de couper de cet univers tout en désactivant ses comptes sur les réseaux. « La fête est finie. La musique aussi, d’autres objectifs verront le jour pour moi. Mon Dieu passe avant ma passion. Me concentrer sur des activités non interdites est le mieux. La musique, c’est bien un temps. Je n’ai que 26, je ne peux pas rester bloqué sur ça. », avait-il déclaré sans donner d’explications détaillées, mais cette subite réaction a fait suite au décès tragique de son frère.

Les images du mariage de Feuneu avec l’actrice Rita Fall !

Au mois de mai, Feuneu est revenu sur les réseaux pour révéler à ses fans sa reconversion consacrée à l’Islam tout en adressant un magnifique message de paix en vidéo. « Réveillons-nous, aidons-nous les uns les autres. Soyons doux entre nous. Dans les rappels et pas dans les jugements. C’est un peu trop tôt pour dire qu’il est trop tard. Le temps, c’est un mensonge. Ceux qui nous ont quittés aujourd’hui, pensaient avoir le temps hier. Malheureusement, la mort s’en fout de notre vie. Elle s’en fout que tu sois prêt ou pas. Sois prêt maintenant. Lisons plus, lâchons nos tels. », avait-il notamment confié.

De retour sur Instagram, Feuneu vient de présenter ce week-end à ses 400 000 abonnés les photos de son mariage pour annoncer l’union avec sa femme tout en postant également un cliché avec elle ainsi que la légende, « Hamdoulilah ». Plusieurs rappeurs français l’ont félicité à cette occasion comme Hatik, « Longue vie à vous 2 mon frère », Mokobé du 113 « Félicitations c’est beau c’est fort vous êtes magnifiques que Dieu vous donne la baraka dans votre couple » et Dinor « Mashallah ».

