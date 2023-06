Lartiste exprime ses peines et déceptions dans Yemma

La nouvelle connexion entre DJ Hamida et Lartiste. Après son clash avec Marwa Loud, Lartiste revient en musique pour exprimer ses peines et ses déceptions du moment dans le clip « Yemma » avec DJ Hamida !

En musique, Lartiste oublie sa récente embrouille avec Marwa Loud !

Leur amitié qui dure depuis plus de 10 ans donne aujourd’hui naissance à « Yemma » (maman en arabe), un single beaucoup plus introspectif et mélancolique que leurs précédentes collaborations. En effet, Lartiste y dévoile à cœur ouvert ses peines et ses déceptions du moment… Tout juste sorti, le titre profite d’une mise en images avec son clip tourné au Maroc à découvrir dès maintenant.

Après le très funky « O.M.G » avec Awa Imani et Le Rat Luciano, « Yemma » est le nouvel extrait de « A La Bien, Summer Edition 2.0 », prochain album de DJ Hamida à venir le 30 juin 2023. Pour ce projet éclectique et riche de 23 inédits, il réunit les nouveaux talents français et internationaux du moment, mais il dévoilera également de grosses surprises avec des artistes établis… En effet, cette édition 2023 marque notamment un nouveau feat avec Kayna Samet sur « On Mérite »…

Avec cet opus mélangeant musique urbaine, raï et house, DJ Hamida devrait encore conforter ses chiffres qui sont déjà records : 1 milliard de vues YouTube, 4 millions de followers, 2 millions d’auditeurs streaming par mois.

