Samy Naceri s’invite dans le clip génial d’Alkpote : Alk2000

Alkpote se transforme en Alk2000 dans son nouveau clip avec Samy Naceri !

L’Empereur Alkpote, que l’on ne présente plus, repousse les limites du divertissement, revient plus déterminé que jamais et honore à la lettre le titre de son dernier album “Le spectacle doit continuer” sorti en février dernier.

Samy Naceri et s’inspirent du film Taxi !

C’est en effet accompagné de Samy Naceri et de Savage Toddy que l’aigle royal de Carthage choisit de mettre en image le titre Alk2000, produit par Tarik Azzouz, hommage à la série K2000 bien connue des enfants des années 80.

On peut y retrouver les deux voitures légendaires de la franchise Taxi et de la série K2000, des cascades, une course poursuite, le tout sans oublier le phrasé légendaire du rappeur de l’Essonne, bref un vrai régal pour les amateurs de sensations fortes.

Toujours aussi crade et flamboyant, Alkpote a livré une superbe démonstration de rap dans l’album « Le Spectacle Doit Continuer », fidèle à lui-même avec ses performances originales et de qualités, notamment sur le singe « Alk2000 » qui s’inspire du générique de la série « K 2000 ».