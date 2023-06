Quand Macron s’ambiance sur un titre de Freeze Corleone

La séquence est bien évidemment un montage, mais fait le buzz et a bien amusé le rappeur ! Un montage mis en ligne sur Twitter reprend la scène de Brigitte Macron en train de danser à l’occasion de la Fête de la musique à l’Élysée sur le titre “Freeze Raël” de Freeze Corleone avec le président à ses côtés.

Cette semaine, la première dame s’est fait remarquer suite à la diffusion d’une vidéo filmée par un témoin, d’une scène insolite d’elle en train de danser avec l’une de ses filles sur le single “I Gotta Feeling” du groupe Black Eyed Peas lors de la fête de la musique ce mercredi 21 juin. Sur les images, Emmanuel Macron également présent sur la piste de dance reste plus calme dans cette ambiance festive alors que sa femme se lâche totalement et apprécie la musique. Cette séquence a inspiré un fan de Freeze Corleone afin de réaliser un petit montage.

En effet, un internaute a repris cette scène en modifiant la bande son par le morceau “Freeze Raël” paru en 2020 sur l’album LMF, (acronyme de “La Menace Fantôme”). Shone, le manager du rappeur français, a relayé la séquence avec la légende “Ce genre de vidéo est dangereux“ et elle est ensuite devenue rapidement virale sur le réseau social à l’oiseau bleu avec plus de 700 000 visionnages. “Bien sûr que non“ a-t-il répondu aux fans qui l’ont interrogé pour savoir si c’est une véritable vidéo afin d’éviter toute confusion. Freeze Corleone a également apprécié cette réalisation, le rappeur l’a publié dans une story Instagram avec plusieurs émojis mort de rire.

“Freeze Raël” est un titre emblématique de Freeze Corleone. Certifié single de diamant deux ans après sa sortie avec plus de 50 000 000 de streams, il a suscité une vive polémique suite à la plainte de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme pour “contenus incitant à la haine”, le single a été supprimé temporairement de Youtube pendant plusieurs jours à la parution de l’album LMF. L’artiste du 667 a clippé cette chanson dans un visuel réalisé par Nada Frikha tout en images d’animation avec une modification dans les paroles suite à la transformation de sa dédicace à Arouf Gangsta en une insulte.

🔴🇫🇷 Mercredi soir lors de la fête de la musique à l’Elysee.

Brigitte Macron, qui était bien ambiancée, a dansé avec ses invités sur la piste de danse, en compagnie de son mari. pic.twitter.com/DkWllXNUwn — rrr (@rosa_9900) June 23, 2023

Ce genre de video est dangereux 😭 pic.twitter.com/QXL0ItWOKN — BIG SHONE GFG 🧪Modestement (@SHONEGFG) June 23, 2023