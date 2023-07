Rohff fait passer un message d’apaisement dans les banlieues

Rohff veut que la colère prenne une autre forme !

En plus de la sortie de son dernier clip “Notorihous” avec Big Ali, Rohff fait l’actualité en ce moment. Le rappeur originaire de Vitry se mobilise activement suite à la mort tragique de Nahel tué lors d’un contrôle routier par un agent de police avec sa participation à la marche blanche et sa rencontre avec la mère de la victime pour la soutenir. Housni vient aussi de prendre la parole face aux émeutes.

Le décès de Nahel à Nanterre a été un événement tragique qui a secoué la France entière. Les détails exacts de l’avancement de l’enquête n’ont pas été divulgués par les autorités, l’auteur du tir mortel a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire par le parquet de Nanterre avant d’être placé en détention provisoire. Ce drame a déclenché un vague d’émeutes et des affrontements dans des nombreux quartiers de grandes villes en France et le pays continue de s’embraser ce week-end. Alors que la tension ne semble pas s’apaiser, Rohff a adressé un message afin de tenter de calmer les esprits.

Housni demande d’honorer la mémoire de Nahel et non la salir

Après avoir participé à la marche blanche pacifique ce 19 juin, Rohff s’est en effet exprimé sur les émeutes pour tenter de mettre fin à l’agitation et déplorer les dégradations dans les banlieues. “Ne donnons pas raison à ceux qui méprisent les quartiers, les musulmans, les pauvres, les noirs et les Arabes pour élargir leurs électorats de racistes. Si vous êtes croyants et juste, vous savez que tout casser, tout brûler, tout piller, ce n’est pas le comportement que Dieu attend de nous. On n’est pas dans notre haqq en vrai, je ne suis pas imam, je dis la vérité.”, s’exprime tout d’abord Housni.

“Calmez votre colère les p’tits frères.” prône le rappeur dans sa déclaration posté via une story Instagram, “On ne chie pas là où l’on dort. On ne détruit pas ce que nos voisins, nos familles, nos concitoyens ont eu peine à construire et à gagner” poursuit-il. “La mémoire de Nahel ne doit pas être sali, mais honoré dignement et intelligemment. Je comprends, mais je n’approuve pas tout ça. J’ai de la peine et la rage comme vous, mais on doit civiquement l’interpréter autrement et respecter le deuil de sa maman.”, ajoute Housni. “Justice pour Nahel” signe Rohff à la fin de son message pour demander justice.