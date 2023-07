Miss Croatie et Erling Haaland c’est fait ! L’influenceuse fait sensation

Ivana Knöll, surnommée Miss Croatie, a encore enflammé les réseaux avec sa dernière publication sur Instagram ! Après avoir fait parler d’elle pendant la Coupe du Monde au Qatar en soutenant son pays depuis les tribunes et en défendant Kylian Mbappé, l’influenceuse a fait la rencontre d’une autre star du football, Erling Haaland.

Désormais suivie par plus de 3,3 millions d’abonnés sur son compte Instagram, Miss Croatie s’est fait remarquer lors de la dernière édition du Mondial remportée par l’Argentine. Elle avait annoncé un pari audacieux en cas de victoire finale de son pays d’origine : elle ferait tomber le haut si les coéquipiers de Luka Modric devenaient champions du monde. L’influenceuse a finalement évité une polémique au Qatar suite à la troisième place de la Croatie lors du tournoi, et elle a respecté les consignes en matière de tenue vestimentaire du pays voisin de l’Arabie saoudite, tout en profitant de son buzz pour augmenter son nombre de fans sur les réseaux sociaux.

L’ancienne candidate au concours Miss Croatie n’a plus fait de sortie controversée depuis cette histoire et continue d’accroître sa popularité sur les réseaux. Récemment, elle a rencontré Drake lors d’un événement au Papi Steak organisé par Leonardo DiCaprio à Miami, et elle vient d’apparaître aux côtés d’Erling Haaland, actuellement en vacances à Ibiza. L’influenceuse en a profité pour immortaliser ce moment en photo où elle apparaît avec l’attaquant norvégien sur la plage, devant un restaurant, avec un sourire radieux. Ce cliché a fait sensation auprès des internautes, obtenant plus de 330 000 “J’aime” et devrait lui permettre de battre son record de likes sur son profil.

Erling Haaland est en période de repos et a apparemment décidé de passer ses vacances à Ibiza après une saison réussie avec Manchester City, couronnée de plusieurs trophées. L’international norvégien a remporté la Coupe, la Premier League et la Ligue des Champions, ainsi que les titres de meilleur buteur lors de ces deux dernières compétitions, avec un total de 56 buts sur la saison passée, en club et en sélection. Cela fait de lui un sérieux candidat pour remporter le prochain Ballon d’Or afin de succéder à Karim Benzema.

