Miss Croatie et Drake, c’est fait !

Miss Croatie avec Drake, elle enflamme les internautes ! Après s’être affiché avec Nabilla Benattia il y a quelques jours à Saint Barthélémy lors un événement caritatif au profit de l’Unicef sur un cliché que la star français de téléréalité a relayé via ses réseaux, le rappeur Canadien a fait la rencontre d’une autre influenceuse, Ivana Knöll qui a fait sensation pendant la Coupe du Monde au Qatar avec ses tenues suggestives dans les tribunes pour soutenir son pays pendant la compétition.

Alors qu’il vient de dévoiler le clip de sa collaboration avec Popcaan sur le single “We Caa Done”, Drake vient de faire sensation sur la toile pour une toute autre raison que la musique suite à la dernière publication de l’influenceuse, Ivana Knöll sur Instagram. La jeune femme fan de football s’est fait particulièrement remarquée pendant le Mondial 2022 au Qatar en s’affichant dans des tenues provocatrices pour soutenir son équipe nationale malgré les mises en garde de autorités Qataries avant le début de tournoi mais heureusement aucun incident n’a perturbé le tournoi. Elle a même réussi son coup de buzz en gagnant des millions de nouveaux abonnés sur les réseaux.

Après s’être insurgé contre la FIFA sur le choix du meilleur joueur de la Coupe du Monde en nommant Lionel Messi à la place de Kylian Mbappé, l’ancienne candidate du concours de Miss Croatie en 2016 a quitté le Qatar et s’est rendue aux Etats-Unis. Actuellement de passage à Miami, Ivana Knöll vient participer à un événement au Papi Steak organisé par Leonard DiCaprio et a fait le rencontre de Drake. Ravi de partager un moment avec elle, Drizzy a accepté d’immortaliser ce moment en prenant une photo avec la jeune femme vêtue d’une combinaison moulante toute noire avec un décolleté échancré en s’affichant très proche et avec un large sourire. L’influenceuse a ensuite partagé le cliché en mentionnant l’interprète de “Started from the bot” sur son compte Instagram et la publication est rapidement devenue virale avec plus 270 000 “J’aime” en quelques heures.