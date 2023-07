Wejdene indignée par le policier qui a tué Nahel, “On rend un meurtrier millionnaire”

Discrète depuis la sortie de son deuxième album à la fin de l’année dernière, tout comme les rappeurs Maes et Soso Maness, Wejdene a pris la parole pour exprimer sa colère face au montant hallucinant atteint par la cagnotte mise en place pour soutenir le policier ayant abattu Nahel.

1 million d’euros pour le policier ! Dégoûtée, Wejdene réagit

L’extrême droite, soutenue par Jean Messiha, a créé une cagnotte sur le site Leetchi suite à la bavure policière qui a entraîné la mort d’un adolescent de 17 ans à Nanterre lors d’un contrôle routier par deux agents de police. Cette cagnotte vise à aider l’auteur du tir mortel sur Nahel ainsi que ses proches. Les dons en faveur du policier responsable du tir contre le jeune homme ont rapidement atteint un montant considérable, suscitant l’indignation de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Maes, Soso Maness et d’autres ont notamment exprimé leur dégoût face au succès de cette collecte de dons, un point de vue partagé par Wejdene.

Celle qui s’est révélée au public en 2020 avec l’énorme succès de son tube “Anissa“, certifié single de diamant avec 100 millions de vues pour son clip, a partagé dans une story la vidéo du décès de Nahel, tué par un policier suite à un refus d’obtempérer, accompagnée de la mention “Mort de Nahel, la cagnotte en soutien à la famille du policier dépasse 1 million d’euros et ne sera pas supprimée”. “Un pays où l’on rend un meurtrier millionnaire en un temps record sous les yeux d’une mère qui ne verra plus jamais son fils. J’ai honte des Français et du système qui cautionne ça“ a commenté Wejdene avec des émoticônes en train de vomir en réaction à cette cagnotte.

Malgré le scandale et les réclamations, Gofundme aexpliqué que la cagnotte lancée est bien conforme aux conditions de la plateforme et a confirmé son maintien. Cependant, elle semble toujours en cours de vérification, car ce matin le message, “Cagnotte en cours de vérification” était visible sur le lien. En parallèle, la cagnotte mise en place pour aider les proches de Nahel a atteint aujourd’hui la somme de 346 000 euros.