Rick Ross se rate totalement sur un plongeoir et amuse le public

Une vidéo hilarante qui régale tout le monde ! Rick Ross s’est taillé une place importante dans l’industrie du rap ces dernières années et est considéré comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. Cependant, il ne manque pas d’amuser les internautes sur les réseaux avec ses prouesses, comme le prouve une nouvelle fois une séquence publiée sur les réseaux.

Rick Ross se loupe lors d’un plongeon en pool party

Originaire de Miami, en Floride, Rick Ross est réputé pour son style de rap élégant et luxueux, ainsi que pour sa voix grave et imposante. Après s’être fait un nom dans l’industrie musicale avec ses paroles évocatrices qui racontent des histoires de la vie dans les quartiers difficiles et les expériences liées à la réussite ainsi qu’à la richesse, ainsi que ses collaborations en compagnie de nombreux artistes renommés tels que Jay-Z, Drake et Lil Wayne, Rozay a diversifié ses activités en devenant un vrai homme d’affaires. Le rappeur américain affiche fréquemment sa vie sur la toile et s’est fait remarquer lors d’une “pool party”.

Dans sa villa, Rick Ross dispose d’une immense piscine, l’une des plus grandes pour une résidence privée aux États-Unis, ce qui lui permet de s’entraîner pour devenir un pro des plongeons. Sauf que cela n’est pas vraiment le cas, comme l’atteste une vidéo devenue virale sur Twitter dans laquelle il tente de faire un saut dans l’eau depuis un plongeoir et manque totalement son saut lors d’une fête ayant eu lieu ce samedi 2 juillet. Le chanteur a raté son plongeon, il est tombé dans la piscine en faisant une chute, heureusement sans se faire mal et sous les fous rires des personnes présentes.

La séquence a fait le buzz avec plus de 10 millions de visionnages sur les réseaux sociaux à l’oiseau bleu.

Rick Ross tried to jump off the diving board and his knees gave out on him mid-jump 😭 pic.twitter.com/lcmAQZ5K1O — Rap All-Stars 🏆 (@RapAllStars) July 3, 2023