MC Jean Gab’1 taclé par Tibo Inshape qui lui fait passer un message

Ça chauffe entre MC Jean Gab’1 et Tibo Inshape

Un clash imprévu entre MC Jean Gab’1 et Tibo Inshape vient d’éclater ! L’ancien rappeur, qui refait parler de lui ces derniers temps, a récemment fait des révélations sur son embrouille passée avec Rohff et Kery James. Retiré du rap game, il s’est cette fois-ci exprimé sur le crossfit, critiquant ceux qui pratiquent cette discipline, ce qui a agacé le vidéaste web, Thibaud Delapart.

“Je n’aime pas le crossfit, réellement. Ce sont des haltérophiles ratés, sans la technique. Tu les regardes faire des tractions, c’est du rolling, même pas des tractions”, a commenté dernièrement MC Jean Gab’1, adepte du street-workout dont il fait la promotion. “Les gonzesses qu’il y a dedans, elles ont plus d’abdos que moi. Des épaules, on dirait ma tronche. Oh oh, c’est naturel ça ? Tu les vois avec des anneaux, mais ça bouge dans tous les sens. Ils jettent les jambes en l’air, ils font que bouger ! S’il y a bien un sport que je critique, c’est le crossfit”, poursuit l’ex-rappeur dans cette interview.

Chaque sport a ses propres règles, rappelle le Youtubeur !

La déclaration de MC Jean Gab’1 n’est pas passée inaperçue et a fait réagir Tibo Inshape, qui a décidé de le recadrer. “Cher MC Jean Gab’1, avant tout, bravo pour ton physique et tes performances. Mais permets-moi, en tant que pratiquant de crossfit, de ne pas être d’accord avec toi”, commence à déclarer le Youtubeur avant d’expliquer son opinion. “Pourquoi chercher à descendre les pratiquants d’autres sports ? Muscu, street workout, crossfit, boxe, gymnastique : chaque sport a des objectifs différents. Ça ne sert à rien de les comparer entre eux.”.

Tibo Inshape décrit ensuite l’objectif du crossfit : “Le but du crossfit est d’être le plus complet et athlétique possible, d’avoir du cardio, de l’endurance, de la puissance, de l’explosivité, d’être fonctionnel, de savoir se servir de tout son corps et de terminer chaque séance en étant fier de soi.”. “Chaque sport a ses propres règles, c’est tout. C’est comme si je disais qu’un marathonien était nul par rapport à un sprinteur. L’objectif n’est simplement pas le même”, ajoute-t-il ensuite pour faire le lien avec d’autres disciplines sportives.

“L’important, c’est de voir des gens pratiquer le sport qu’ils aiment. Ne critiquons jamais quelqu’un qui cherche à s’améliorer et à prendre soin de lui”, conclut Tibo Inshape en espérant faire passer son message à MC Jean Gab’1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tiboinshape (@tiboinshape)