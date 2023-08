Angèle passe un message à Aya Nakamura

Angèle a envoyé un message à Aya Nakamura via son compte Instagram. Cette publication pourrait peut-être ouvrir la porte à une collaboration entre les deux artistes, espérée par les fans depuis cette validation de la chanteuse belge de l’interprète de Djadja.

Angèle valide Aya Nakamura et lance la rumeur d’un feat !

Depuis quelques années, Aya Nakamura est surnommée “la Queen” par ses fans et son équipe. Il faut dire qu’elle est très souvent en tête des classements de singles avec ses différents titres. Dans le but de s’exporter davantage à l’international, la chanteuse rêve de collaborer avec Rihanna. Il y a quelques mois dans une interview, elle avait expliqué que le morceau n’a pas pu se faire à cause de problèmes de timing avant de laisser sous-entendre ne pas vouloir travailler avec Angèle, mais ce geste sur Instagram de cette dernière pourrait changer la donne.

Si Aya Nakamura a décliné auparavant cette proposition de se retrouver en musique avec Angèle sans préciser clairement les raisons, la sœur de Roméo Elvis n’est pas rancunière et l’apprécie. Dans une story de son compte Instagram suivi par plus de 3,7 millions de fans, l’artiste Belge a partagé la dernière photo de sa consœur dans lequel elle a noté la légende “J’ai pas d’ennemis moi c’est eux qui m’aime pas“ pour ajouter le commentaire “Queen Aya“ avec un émoji “couronne”. Un court message, mais fort de symbole qui renforce le lien entre les deux artistes. Suite à cela, les spéculations sur une possible collaboration ont surgi, mais pour le moment, aucune annonce officielle n’a encore été faite.