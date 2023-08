French Montana dévoile Good Summer

L’artiste 3x Grammy, certifié Diamant, l’humanitaire et entrepreneur French Montana annonce son association à gamma, la plateforme multimédia qui donne la priorité aux artistes en leur proposant des services créatifs et commerciaux dans tous les formats artistiques et commerciaux. Cette annonce coïncide avec la sortie du nouveau Single et vidéo “Good Summer” de Montana qui fusionne le charme intemporel du tube emblématique “No Letting Go”de Wayne Wonder, avec le groove contagieux du “New Orleans Bounce” de Nuskie.

French Montana lance “Good Summer”, inspiré par la musique de la Nouvelle-Orléans

Les dirigeants de gamma. Entretiennent des relations de longue date avec Montana, l’ Artiste d’origine africaine le plus écouté au Monde en streaming avec 40 milliards de streams à ce jour, et ce n’est pas fini. Témoignage de son talent inégalé et de son attrait mondial, la musique de Montana ne connait pas de limites, et son nouveau single “Good Summer” en est une nouvelle preuve, promettant d’être le hit où les auditeurs se retrouveront transportés dans leurs moments d’été les plus nostalgiques et les plus euphoriques, le rythme électrisant les incitant à faire la fête et à se lancer sur la piste de danse.

“Je connais French depuis plus de dix ans et je suis très heureux de l’accueillir dans notre entreprise. Il est un véritable artiste multidisciplinaire qui s’inscrit dans la philosophie de gamma.”, a déclaré le cofondateur et PDG de gamma. Larry Jackson. “Son nouveau documentaire est génial, et ses nouveaux morceaux le sont tout autant ! French Montana, à mon avis, est aussi le meilleur A&R Hip-Hop de la dernière décennie. Sa capacité à tirer le meilleur de ses artistes et producteurs est sans égale. Il me surprend continuellement dans sa direction musicale et sa capacité à produire singles après singles des hits tous certifiés diamant. Un vrai talent”.

Le rappeur refuse un contrat de 20 millions de dollars pour rester indépendant

“Larry, Breyon et moi nous connaissons depuis longtemps”, a déclaré Montana. “Ce qu’il a construit au fil des années chez Apple est inégalé dans l’industrie de la musique, c’est pourquoi j’ai signé avec gamma. Les évolutions déjà accomplies par l’entreprise depuis qu’ils l’ont lancée sont incroyables, en particulier la vision innovante qu’ils ont à l’égard des artistes d’origine africaine et à leur musique. Ecoutez « GOOD SUMMER » mon premier single chez gamma. C’est un hymne d’été pour tous les âges !”.

Au-delà de sa musique, French Montana a dévoilé en juin dernier son documentaire, FOR KHADIJA, au Beacon Theatre lors du Tribeca Film festival. FOR KHADIJA retrace le parcours caché de Montana dans l’adversité et comment il a su surmonter les obstacles pour devenir un artiste multi-platine. Le film met en lumière la mère célibataire de l’artiste né au Maroc, qui a tout sacrifié pour élever ses trois jeunes fils dans le Bronx, après avoir été abandonnés par leur père et laissés dans le dénuement.

À travers un prisme multiculturel unique, l’histoire parle du parcours non conventionnel de cette famille d’immigrés, de la persévérance d’un fils face à des obstacles insurmontables, et de la foi inébranlable d’une mère – tout cela dans leur quête du rêve américain.

La sortie du film a été saluée par les médias tels que CBS News, ABC, Variety, Rolling Stone, Billboard et bien d’autres encore. Parallèlement au film, Montana a également lancé un appel aux dons, en partenariat avec Informed Immigrant, qui offre des ressources clés telles que des informations sur l’aide juridique sur le terrain, une assistance psychologique et d’autres services clés pour les personnes et leurs familles sans-papiers afin qu’ils ne deviennent pas l’une des millions de personnes comme l’a été French Montana.