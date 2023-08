Rohff balance l’une des causes de la discorde avec Booba

Le clash entre Rohff et Booba perdure depuis des nombreuses années ! Le conflit ne cesse d’agiter le rap game même si une période d’apaisement avait eu lieu en 2014 après l’incident de la boutique Unkut et l’incarcération d’Housni, ce dernier n’hésite plus désormais à faire des révélations contre B2O comme récemment sur son compte Twitter.

Dans un long message relayé sur ses réseaux, Rohff s’est confié longuement sur Booba suite à ses propos dans son entretien accordé au journal Le Progrès dans lequel il fait un constat accablant sur la police en France. Le rappeur du 94 dénonce le fait que selon lui, le DUC n’a aucune légitimité dans les banlieues de l’hexagone et met en avant le fait qu’il ne se laisse pas troubler des mensonges colportés à son sujet par son rival.

Rohff démonte Booba !

“Tu sais que j’t’ai démasqué, donc tu as essayé de me détruire par tous les moyens, car Rohff te fait barrage devant les quartiers, mais aujourd’hui tu ne peux plus tenir ton mensonge.” justifie Rohff à l’encontre de Booba avant de poursuivre sur le fait que selon opinion l’artiste français exilé à Miami n’est pas apprécié dans les quartiers en France. “Mr le refoulé des quartiers après 25ans de tentative d’intégration, mais en vain. Tu représentes enfin les tiens de manières décomplexées. Ça doit te faire du bien d’être enfin toi-même et à ta place non ? Tu souffles” affirme Housni, selon son avis B2O aurait donc tenté de nuire à sa réputation dans les banlieues pour en tirer un avantage afin d’accroitre sa popularité.

Rohff revient aussi sur le fait que Booba essaye de convaincre le public que ses guerres sont justifiées. “Ne te braque pas Élise Yaffa, je sais que tu trouveras une pirouette, tu feras encore semblant de défendre une noble cause pour faire diversion, ils oublieront comme d’hab, mais moi, tu ne m’auras jamais.”, décrit Housni avant d’avertir B2O qu’il n’a pas les armes pour lutter, “Tu n’as ni les armes, ni le talent, ni la légitimité pour couper le cordon entre le peuple et Rohff. Ma Parole d’homme et mes valeurs passent avant le business et la musique. On n’est pas des vendus nous, tu le sais. T’es cuit ici.”.

Cette attaque n’a pas perturbé Booba qui n’a pas daigné répondre à Rohff.

