Ahmed Thai rétablit la vérité sur l’altercation d’Ad Laurent et Yomi Denzel

Après les révélations d’Aqababe sur une embrouille entre influenceurs dans l’établissement, le Palm Club à Cannes, Ad Laurent s’est exprimé pour dévoiler sa version des faits. Ahmed Thai vient de réagir à son tour pour démentir son implication dans cette bagarre alors que son nom a été mentionné par le blogueur.

L’ancien compagnon de Sarah Fraisou vient de révéler sa version de l’histoire sur cette rixe dont la vidéo a enflammé les réseaux en début de semaine pour répondre aux accusations d’Aqababe. Ce dernier a posté une vidéo de l’incident sur Internet en assurant qu’une bagarre a eu lieu entre Ahmed Thai, Ad Laurent et Yomi Denzel, une séquence que Booba a ensuite relayée et la publication a dépassé les 3 millions de vues sur le réseau social X.

La révélation inattendue d’Ahmed Thai qui remet tout en question !

Ad Laurent a par la suite décrit le déroulement de l’incident en confirmant que jeune femme a été blessé au visage et a failli perdre un œil. Il a présenté ses excuses à cette dernière et explique que le conflit aurait débuté suite à manque de respect d’Ahmed Thai envers une amie de Yomi Denzel avant qu’une bagarre générale n’éclate entre les différents protagonistes et leur entourage, une théorie soutenue par Aqababe sauf que le principal ciblé par cette accusation le dément formellement.

Ahmed Thai a pris la parole pour déplorer le fait d’être lié à ce scandale. Le jeune homme était bien présent dans la boite de nuit avant les faits, mais n’en est pas à l’origine et a quitté les lieux avant. Pour sa défense, à juste titre d’ailleurs, il n’apparait pas sur les images dévoilées dans la vidéo mise en ligne sur X. “Une fois de plus, mon nom est assimilé à des polémiques sans même que je sois présent ! Vous voyez bien que je ne suis nulle part sur les vidéos ! J’ai été, en effet, présent à cette soirée, où je passais un bon moment. Mais non, désolé si je déçois les gens avides de me trainer dans la boue, je n’étais déjà plus là lors des altercations comme les vidéos de la boîte de nuit peuvent le prouver. Si on pouvait me laisser en paix, faire ma vie de mon côté, comme je le fais depuis toujours, ce serait appréciable ! Allez, sans rancune, mon avocat s’occupe de la suite.”, déclare-t-il dans une story.