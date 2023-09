Survolté, Kalash Criminel enchaîne les rimes acérées dans Zénith

Pour annoncer sa tournée nationale, Kalash Criminel révèle le clip « Zénith », salle dans laquelle il se produira le 4 mai 2024 ! Survolté, le compère de Kaaris fait ce qu’il sait faire de mieux et enchaîne rimes acérées et flow déchaîné sur ce morceau incisif.

Kalash Criminel fait un retour en force très énervé !

Le rappeur du 93 présente sa tournée nationale en musique. À partir du mois 3 novembre prochain, Kalash Crimi’ va commencer une tournée dans toute la France avec une première date à Strasbourg avant d’enchainer, à Biarritz, Nimes, Evreux, Le Havre, Nantes, Cenon, La Rochelle, Toulouse, Nancy, Saint-Brieuc, Lille, Lyon, Marseille et enfin début mai 2024 à Le Zénith de Paris La Villette. Cette bonne nouvelle est accompagnée de la sortie de l’inédit « Zénith » produit par Alt Kontrol, ExodusLeMagnifique et Izii Tiime ainsi que de son clip réalisé par Soochy Production disponible sur Youtube.

« Après l’Olympia c’est l’Zénith, Viens pas t’embrouiller, on est pénible. Y a trop de bouches pour mon pé*is, Ta tête par terre, c’est un peno. Maître Vans s’occupe de tous mes contrats, Maître Ramo Natcho s’occupe de tout ce qui est pénal. Viens pas t’embrouiller, on est pénible. Après l’Olympia et l’Zénith. », chante Kalash Criminel dans le refrain de ce nouveau titre.

