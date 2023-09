Rohff fait une demande à Manon Fiorot en réaction à l’UFC Paris

Rohff fait passer un message à la combattante française de MMA ! Lors de l’événement UFC Paris le week-end dernier, Manon Fiorot, encore relativement méconnue du grand public en France, a brillamment remporté son combat dans l’octogone contre la célèbre Rose Namajunas. Cette performance a suscité l’admiration de Housni et a apprécié l’entrée de la pratiquante d’arts martiaux mixtes dans l’arène.

Depuis ces derniers temps, les liens entre le monde du rap et celui du MMA français semblent se resserrer de plus en plus, plusieurs rappeurs sont des adeptes de ce sport de combat. Ce rapprochement ne se limite pas aux déclarations virales comme Bosh et Abou Debeing qui se sont lancés dans le MMA. Les figures éminentes des deux univers se rapprochent et échangent fréquemment des clins d’œil via les réseaux sociaux, plusieurs athlètes choisissent aussi des titres de rap français pour les entrées comme Ciryl Gane avec Zoo de Kaaris et Haine & Se* de Gazo ou encore Manon Fiorot lors de l’UFC Paris avec son apparition devant le public sur le single R.O.H.F.F de Rohff.

Fiorot a en effet fait son entrée dans l’Accor Arena sur cette musique de Rohff avant de battre Rose Namajunas par décision unanime. Une belle performance saluée par Housni et qui a remercié la combattante pour ce choix ainsi que Ciryl Gane pour s’entrainer sur l’un de ses morceaux avec le tweet : « Rien de mieux que se préparer au combat sur #SeulContretous et entrer sur R.O.H.F.F pour assurer la Victoire à L’UFC Bien vu Cyril et Manon. Bravo ».

Le média Twitter MMA propagande a ensuite révélé que Manon Fiorot a toujours choisi une chanson de Rohff pour son entrée à l’UFC et reste invaincu dans la célèbre ligue américaine de MMA. L’athlète de 33 ans compte un palmarès de 11 victoires en 12 combats, sa seule défaite date de ses débuts en 2018 lorsqu’elle évoluait encore en Cage Warriors. Visionnaire quant à son avenir, le rappeur du 94 a réagi cette information en lui suggérant d’opter d’entrée sur son morceau La Puissance lors du combat pour le titre dans la catégorie des poids mouches de l’UFC : « J’la verrais bien prendre la ceinture UFC sur #LaPuissance She’s so ready. #Undefetead« .

L’actuelle championne dans cette catégorie, Alexa Grasso va mettre son titre en jeu face à Valentina Shevchenko et Manon Fiorot pourrait ensuite avoir l’opportunité, de remporter la ceinture. C’est en tout cas ce qu’espère Rohff avec peut-être une nouvelle victoire sur l’un de ses classiques.

À lire également : Rohff interdit au Maroc comme Kaaris, Booba et Ninho ?