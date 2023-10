Shone, le manager de Freeze Corleone le défend face aux jugements erronées d’ADC

Le retour triomphant de Freeze Corleone : ADC secoue la scène musicale !

Le 11 septembre dernier, Freeze Corleone a révélé son dernier opus, baptisé ADC pour l’Attaque Des Clones, en référence au film de la saga Star Wars. Cependant, depuis sa sortie, le rappeur du 667 est au centre de nombreux débats, que ce soit dans les médias ou encore sur les réseaux sociaux, par exemple X sur lequel, son manager, Shone, a choisi de prendre la parole afin de répondre à certains commentaires.

Avec « L’Attaque des Clones« , Freeze Corleone a marqué son retour en force, le projet est indéniablement déjà un succès moins d’un mois après sa parution. L’opus est déjà éligible au disque d’or avec plus de 50 000 ventes sauf que le SNEP en charge des certifications n’a pas validé les ventes en physique du projet. Les textes et les prises de position de l’artiste ont suscité des multiples réactions, il s’en prend à des nombreuses personnalités comme le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Pierre Bellanger et Laurent Bouneau de la radio Skyrock, Jean Messiha ou encore Pierre Palmade. Habitué à se retrouver sous le feu des critiques, le rappeur préfère rester silencieux face aux détracteurs pour laisser parler sa musique, c’est son manager Shone a pris la parole à sa place.

Des textes incisifs et des cibles désignées pour un rap à l’instinct selon Shone !

« Ils sont beaucoup à ne pas comprendre une chose très simple. Je les vois débattre, hypothétiser, fantasmer même, faire des scénarios, essayer de rationaliser au max. Ce que rappe Freeze n’est pas stratégique, mais tout simplement ce qu’il a envie de rapper, de dire, de partager avec son auditoire. », s’est-il exprimé dans un récent tweet pour prendre la défense de Freeze Corleone avant d’ajouter que ce dernier n’a pas changé de ligne directrice dans l’écriture de ses morceaux.

« Il rap à l’instinct, pas de lines par stratégie. », décrit Shone avant de poursuivre, « D’ailleurs pour preuve, alors qu’il était encore très peu connu il y a près d’une décennie, son rap avait déjà ce caractère. Je suis surpris d’en voir autant tomber dans le piège de ce pseudo-constat plus qu’erroné alors que ses projets antécédents sont là pour en témoigner. Beaucoup trop d’analyses foireuses où j’en vois essayer de briller, plaire… Faire de la démagogie. ». « Pour certains, détester Freeze, mais essayer de nuancer avec ses perfs pour noyer le poisson. Ridicule et marrant en mm temps. C’est le jeu, j’ai l’impression. Sacrés humains. Je vous vois… « a-t-il conclu.