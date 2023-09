Maes et Nej’ : c’est officialisé

La connexion entre Maes et Nej’ est enfin révélée ! Le featuring entre le rappeur et la chanteuse est officiel depuis l’annonce de la sortie du nouvel opus baptisé « Athena » de cette dernière sur lequel elle a également invité Slimane, Tayc ou encore Bigflo & Oli. Le projet sera disponible en écoute depuis le vendredi 6 octobre sur toutes les plateformes de streaming.

Nej’ fait son retour dans les bacs en ce début du mois d’octobre avec un projet de 18 titres. Après avoir dévoilé les singles « Je t’haine » et « Ma muse », qui a connu le succès il y a deux ans avec le titre « Paro » (son plus gros succès avec 94 millions de vues pour le clip) ainsi que le morceau « Ma Colombe », la chanteuse de 29 ans présente son deuxième album avec les featurings de Maes sur « Panama », des deux rappeurs toulousains Bigflo et Oli pour « Tout recommencer », de Slimane sur « Je t’offrirai le monde » ainsi que de Tayc pour « Pardonne-moi ».

Maes et Nej’ réunis pour un futur tube ?

« Mes poupiya, je suis très fière de vous annoncer le tracklist officiel de mon album ATHENA. Merci à mes invités @slimane, @maes_packm, @bigfloetoli et @tayc d’avoir accepté l’invitation et d’avoir fait ces titres INCROYABLE avec moi ! RENDEZ-VOUS DANS 10 JOURS ! » a-t-elle déclaré sur Instagram pour informer de la sortie de ce nouvel opus ses fans.

À noter que Nej’ avait été pré-nommée à la première édition de la cérémonie Les Flammes au mois de mai dernier, dans trois catégories distinctes, « La Flamme de l’album Nouvelle Pop de l’année », « La Flamme du morceau R&B de l’année » et « La Flamme de l’artiste féminine de l’année » mais n’a remporté aucun trophée.

