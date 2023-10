A 6 ans, le fils de Drake, Adonis fait sensation avec son 1er freestyle

Le fils de Drake, Adonis, âgé de 6 ans, sort sa première chanson intitulée « My Man Freestyle ». Le papa Drake, qui a actuellement l’album numéro un au classement Billboard 200, fait une apparition dans le clip de « My Man Freestyle ».

« Joyeux anniversaire mon fils… MY MAN FREESTYLE DISPONIBLE MAINTENANT », a écrit Drake sur Instagram dimanche soir, quelques jours après l’anniversaire d’Adonis le 11 octobre. Il a partagé un extrait de la chanson et son clip vidéo.

« My Man Freestyle », avec Adonis crédité comme auteur avec le producteur Lil Esso, commence par un refrain. « Ne parle pas à mon mec comme ça/ J’aime quand tu aimes ça/ Mon, mon, mon, mon mec/ Mon, mon, mon, mon mec », dit le petit garçon. Sur la chanson, il décrit une journée précédant un match de basket : « J’attendais ce moment d’arriver/ J’étais en voiture et j’ai crashé ma voiture/ Je jouais sur mon iPad et j’ai cassé mon iPad/ Je vais chez moi, voir mon père/ Je dis bonjour à mon père et je dois aller me changer/ Je joue au basketball ».

Le clip qui l’accompagne montre Adonis sur le terrain et donnant un discours d’encouragement à ses amis : « On doit juste travailler plus dur. On doit mieux tirer. On doit jouer mieux. Mettez votre énergie en hausse », dit-il sous les applaudissements. Drake, qui a actuellement N°1 au Top Album apparaît à la fin de la vidéo pour soutenir les débuts de son fils dans le rap.

Cette vidéo fait suite au clip de « 8AM in Charlotte » de Drake paru il y a neuf jours, qui commence par une mignonne conversation père-fils à propos des œuvres d’art d’Adonis et en septembre, Drake a révélé que le dessin au trait de son fils représentant un chien aux yeux rouges est la couverture de son album « For All the Dogs« .