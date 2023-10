Naps prend la parole sur la situation catastrophique à Gaza

Après les messages de Booba, Rohff ou encore Hamza, c’est maintenant au tour de Naps de réagir à la guerre entre Israël et la Palestine qui sévit depuis le 7 octobre dernier suite à une attaque du Hamas avant que le gouvernement israélien ne réplique en bombardant Gaza. Des milliers de civils sont victimes de ce conflit et la situation ne semble pas évoluer vers un cessez-le-feu. Plusieurs rappeurs français montent au créneau ces derniers jours pour lancer un appel à l’apaisement ou encore demander au gouvernement français d’agir.

Naps s’est exprimé dans un long message publié via une story Instagram. « Je tiens à témoigner mon soutien et ma solidarité envers le peuple de Gaza victime d’une guerre injuste et terrible. », déclare pour commencer le rappeur marseillais avant de poursuivre, « La violence ne résoudra rien. La communauté internationale doit œuvrer par tous les moyens nécessaires pour imposer la paix dans cette région, et une dernière chose, la team au grand cœur, on a tous grandi ensemble, juif, arabe, noir, blanc, chinois, etc. Que ce soit dans nos écoles, nos villes, nos facultés, nos quartiers, nos clubs, nos centres, notre travail, et j’en passe. ».

« Et c’est à nous de montrer l’exemple ! Nous, nouvelle génération qui avons grandi ensemble. Sans jamais faire une différence. Y’a des bons et des mauvais dans chaque communauté ! Mais ne jamais faire une généralité d’un côté comme de l’autre ! », ajoute ensuite Naps puis continue sa déclaration, « J’ai mal au cœur quand j’apprends qu’en 2023 encore, des populations civiles opprimées, que ce soient n’importe quel pays, origine, religion. Ça m’affecte de voir des humains mourir alors qu’ils n’ont rien demandé. La paix ne peut être atteinte que par le respect mutuel, la compréhension, et la volonté de vivre ensemble. ».

« Cette histoire dure depuis bien longtemps ! Bien avant que je ne naisse. J’ai grandi avec et j’espère qu’un jour de mon vivant, je verrai une fin positive. Une grosse pensée aux victimes, que Dieu les protège. Amine », a conclu l’auteur de La Kiffance en ayant une pensée pour les victimes de cette guerre.