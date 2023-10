Sadek détruit Le Parisien et TPMP sur sa Fake News, « pas foutu de mentir correctement »

Après avoir démenti être en garde à vue en réponse à l’article du Parisien, Sadek vient remettre en place avec une réponse cinglante le quotidien français pour la nouvelle Fake News à son sujet tout en adressant un tacle à l’émission Touche Pas À Mon Poste qui l’avait déféré en justice ce lundi soir alors qu’il était au même moment en live sur Twitch.

« Paris : le rappeur Sadek en garde à vue après un accident de la route« a titré Le Parisien en début de semaine en affirmant que le rappeur français a commis un délit de fuite avant d’être testé positif à l’alcool et aux stupéfiants suite à son interpellation. Dans la foulée de cette nouvelle à son sujet ayant fait la Une des médias, Sadek a démenti cette version des faits en assurant qu’il ne faut pas croire les médias et que c’est une fausse information, la version de l’incident est tout autre selon sa réaction sur ses réseaux.

Sadek dénonce une mascarade et les erreurs du Parisien !

Ce jeudi, Le Parisien a récidivé avec un autre article sur le sujet en annonçant que Sadek va être jugé pour délit de fuite suite à cet incident. L’artiste du 93 a rapidement réagi pour déplorer que l’article soit encore rempli d’erreurs le concernant et dénonce une Fake News. « Trop bien les photos que vous choisissez de moi au fait » s’étonne Dek-Sa en légende d’une capture d’écran de l’article de presse en question, s’étonnant que le média ait choisi une très ancienne photo de lui datant d’avant son impressionnante perte de poids et qui ne lui ressemble plus aujourd’hui. Il adresse aussi directement un message au Parisien pour pointer toutes les erreurs décrites dans l’article : « Bonjour Le Parisien, j’ai 33 ans, déjà première Fake News. Ensuite, la vraie raison de tout ça, c’est que j’ai rappelé aux policiers qu’ils étaient des esclaves au service d’un état sataniste, et ce, sans utiliser de gros mots. Bisou à l’OPJ derrière toute cette mascarade et rendez-vous au tribunal. Au fait, c’est quand ? ».

« 2 disques de platine et 2 disques d’or, respectez le statut, même pas foutu de mentir correctement, les journaleux« , poursuit Sadek en parlant du journaliste du Parisien qui se trompe en décrivant que le rappeur n’a qu’un seul disque d’or à son palmarès. Il précise ensuite : « PS : Quand TPMP me disait déféré, j’étais en live sur Twitch, allez salut les nazes », en réponse à la diffusion dans TPMP de ce lundi, où Cyril Hanouna l’a décrit comme étant en garde à vue sans vérifier l’information, car le rappeur se trouvait en même temps en live sur Twitch pour démentir les informations à son sujet.