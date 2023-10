Booba se moque de la garde à vue de Sadek

Booba n’a pas laissé passer la dernière mésaventure de Sadek !

Sadek a fait l’actualité en ce début de suite à l’annonce du journal Le Parisien de son placement en garde à vue le dimanche 15 octobre en raison d’un délit de fuite suite à un accident de la route. Booba n’a pas manqué l’occasion de se mêler à cette histoire pour en rire et adresser un tacle à Johnny Niuuum.

Le Parisien a affirmé ce lundi que Sadek est en garde à vue, il aurait été impliqué dans un accident de voiture avant de prendre la fuite à pied puis d’être interpellé. Lors de son arrestation, le rappeur du 93 aurait été testé positif à l’alcool et à la cocaïne, selon les informations du quotidien régional français. Cependant, il a rapidement démenti une partie des informations le concernant en révélant le soir même ne plus être en garde à vue et de ne pas croire aux mensonges de la presse, sans donner plus de précisions sur les détails de cette rumeur à son sujet. Il en a profité pour annoncer la sortie prochaine d’un nouvel album pour le mois de décembre. Dans la foulée de cette affaire, Booba a décidé d’en rigoler en ressortant un ancien dossier.

Des ennuis judiciaires qui inspirent le DUC !

Booba s’est en effet amusé à taquiner Sadek sur Twitter suite à ses ennuis avec la justice. « Hello ! Tu te rappelles de moi ?! », a-t-il écrit avec un drapeau de pirate en légende d’une ancienne vidéo de Dek-Sa où il se filme depuis un restaurant à Dubaï en train d’insulter copieusement B2O, « La grand-mère à Booba ou pas ? Fils de p***. On se fait une roulette russe. C’est le 93 nous, trou du c**. N**** ta mère. Fils de p*** Booba ». La séquence est même devenue virale sur la toile avec près de 3 millions de vues suite à la mise en ligne par Kopp de cette vidéo sur le réseau social X.

L’ancien membre du groupe Lunatic a ensuite persisté sur Instagram avec une première story de Sadek en train de simuler une course avec une image en surpoids, puis avec l’extrait d’une interview pour le média Rapelite dans laquelle il raconte une anecdote de tournage d’un film pour expliquer son addiction à l’alcool qu’il tente de combattre pour mettre en garde les plus jeunes face à cette addiction néfaste.