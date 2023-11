SDM et Jul au sommet des titres les plus écoutés en 2023 sur Apple Music

“Bolide allemand” SDM est le titre français le plus écouté de 2023 sur Apple Music. La plateforme de streaming partage les classements de l’année 2023 avec les titres les plus écoutés de l’année sur Apple Music, les morceaux les plus recherchés sur Shazam, et pour la première fois, les morceaux dont les paroles ont été le plus chantées via la fonctionnalité Apple Music Sing.

Les abonnés d’Apple Music peuvent découvrir et partager les morceaux, artistes, albums, genres… qu’ils ont le plus écouté cette année avec le Replay 2023. Les grands gagnants en France sont pour la chanson la plus écoutée, SDM avec “Bolide allemand“, le morceau le plus Shazamé, “THE LONELIEST” de Måneskin et le titre le plus chanté avec Apple Music Sing, “Bande organisée” de Jul avec le collectif 13 Organisé.

« 2023 aura une nouvelle fois été marquée par une omniprésence du rap francophone dans les charts. Avec SDM en chef de file, dont le deuxième album, porté par l’imparable “Bolide Allemand”, aura été un véritable carton, les rappeurs auront encore eu la part belle ces 12 derniers mois, qu’ils soient des rookies en développement (Werenoi, vraie révélation rap ou encore Vacra) ou des superstars (Jul, Gazo ou Ninho qui se paie le luxe d’avoir des morceaux vieux de plusieurs années dans les titres les plus écoutés de l’année). Derrière ce flot de rappeurs, on remarque tout de même un retour en force d’une pop internationale qui semble se refaire une cure de jouvence, en témoignent les succès des nigérians Ayra Starr et Rema ou du grandiose ”Flowers” de Miley Cyrus. Et si la pop allait reprendre le dessus sur le rap ? Réponse en 2024 », a commenté Mehdi Maïzi, head of hip hop Apple Music France.

Top titres – France :

1. SDM, “Bolide allemand”

2. GAULOIS, ”Jolie” (feat. Ninho)

3. SDM, “Mr. Ocho”

4. Ayra Starr, “Rush”

5. Maes, “Fetty Wap”

6. Tiakola, ”Meuda”

7. Miley Cyrus, ”Flowers”

8. Gazo, ”DIE”

9. Aya Nakamura, “Baby”

10. Zola, ”Amber”

11. Gazo, ”FLEURS” (feat. Tiakola)

12. Heuss L’enfoiré, ”Saiyan” (feat. Gazo)

13. Jungeli, Imen Es & Alonzo, “Petit génie” (feat. Abou Debeing & Lossa)

14. Ninho, “La vie qu’on mène”

15. Vacra, “Tiki Taka”

16. RK, ”Lola”

17. Soolking & Gazo, ”Casanova”

18. Ninho, “Tout en Gucci”

19. Rema, “Calm Down”

20. Werenoi, ”Ciao” (feat. Ninho)

Top Shazam – France :

1. Måneskin, “THE LONELIEST”

2. Ayra Starr, ”Rush”

3. Miley Cyrus, “Flowers”

4. Jungeli, Imen Es & Alonzo, “Petit génie” (feat. Abou Debeing & Lossa)

5. David Kushner, ”Daylight”

6. Nuit Incolore, ”Dépassé”

7. Loreen, ”Tattoo”

8. Benson Boone & Philippine Lavrey, “In The Stars” (French Version)

9. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, ”Creepin’”

10. Rihanna, “Lift Me Up” (From Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By)

11. Louane, ”Secret”

12. Vacra, “Tiki Taka”

13. Libianca, “People”

14. King Serenity, Locko & Sergio Alejandro, “All for U” (Ameyatchi)

15. Aime Simone, “Shining Light”

16. Lil Nas X, “STAR WALKIN’” (League of Legends Worlds Anthem)

17. KAROL G & Shakira, “TQG”

18. Calema & DJ Youcef, “Te Amo” (DJ Youcef Remix)

19. Lady Gaga, “Bloody Mary”

20. Rosa Linn, ”SNAP”

Top Apple Music Sing – France :

1. 13 Organisé, “Bande organisée” (feat. SCH, Kofs, JUL, Naps, Soso Maness, Elams, Solda & Houari)

2. Alonzo, “TOUT VA BIEN” (feat. Ninho & Naps)

3. Aya Nakamura, ”Cadeau” (feat. Tiakola)

4. Aya Nakamura, ”Baby”

5. Aya Nakamura, ”SMS”

6. Ayra Starr, ”Rush”

7. Beyoncé, “CUFF IT”

8. Burna Boy, “Last Last”

9. Central Cee, “LET GO”

10. Chris Brown, “Under the Influence”

Les classements sont établis sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Les abonnés Apple Music peuvent découvrir, écouter et partager les morceaux, artistes, albums et genres qu’ils ont le plus écoutés cette année avec le Replay 2023. Les “super fans” peuvent même découvrir s’ils sont dans le Top 100 des premiers auditeurs de leur artiste ou genre préféré.